Warum eine städtische Broschüre zum geplanten Hotel in der Silz in die Kritik geraten istMit einer Broschüre informiert die Stadt Bad Dürkheim über wesentliche Aspekte rund um das geplante Hotel in der Silz. Die Schrift soll Bürgern eine Entscheidungshilfe für den Bürgerentscheid am 26. September geben, bei dem diese über den Verkauf des Geländes der Alten Stadtgärtnerei an ein Entwicklerteam entscheiden. Doch an der Broschüre gibt es Kritik.

Am Tag der Bundestagswahl können die Dürkheimer ihr Votum darüber abgeben, ob das städtische Gelände „Alte Stadtgärtnerei“