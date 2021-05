„Corona durchkreuzen – querblech durch die Pfalz“: Unter diesem Motto geben Bläsergruppen evangelischer Posaunenchöre vor Senioren- und Pflegeheimen, auf Plätzen und vor Kirchen derzeit in der Pfalz Ständchen für einen guten Zweck. Auch in Bad Dürkheim waren die Bläser am Sonntag unterwegs – durften allerdings nicht dort spielen, wo sie gerne wollten.

Wie Matthias Lambrich, einer der Initiatoren der Aktion, am Sonntag sagte, habe die Stadtverwaltung keine Genehmigung für ein kurzes Platzkonzert erteilt. Geplant hatte die Gruppe ein etwa halbstündiges Ständchen im Kurpark oder alternativ vor der Schlosskirche. Das Ordnungsamt habe dies mit dem Hinweis auf eine Allgemeinverfügung abgelehnt, die Blechbläsergruppen Auftritte im öffentlichen Raum in der Innenstadt untersage. Der Kurpark sei als Ruhezone definiert und lasse ebenfalls keine Platzkonzerte zu, berichtet Lambrich von der Argumentation der Stadt. „Für die Kultur ist das sehr schade. Aber wir wollten natürlich keinen Ärger, sondern den Menschen mit der Musik eine Freude machen“, sagte Lambrich. Daher habe man umdisponiert. In Bad Dürkheim – aber auch in anderen Städten – herrsche offenbar ein sehr rigider Umgang mit Straßenmusik, stellt Lambrich fest.

Die Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste und soziale Einrichtungen in Bad Dürkheim bestätigte den Vorgang am Montag gegenüber der RHEINPFALZ. Eine Allgemeinverfügung aus dem Jahr 2017 regele den Umgang mit Straßenmusik. Und hier sei der Kurpark in der Zeit von März bis Oktober für die Straßenmusik „explizit ausgeschlossen“, so Christine Schneider-Joseph. Die Organisatoren seien erst am Donnerstag und damit relativ kurzfristig auf die Stadt zugekommen. Die Mitarbeiterin, die es bearbeitet habe, habe es ihr vorgelegt. Schneider-Joseph habe zwar nicht gewusst, wer hinter der Aktion steckt. An ihrer Entscheidung hätte dies nichts geändert.

„Keine Blechblasinstrumente“

Auch die Suche nach Alternativstandorten auf öffentlichen Flächen sei nicht so leicht. Denn tatsächlich gibt es für Blechbläser eine Sonderregelung. Unter Punkt 7 der 2017 erlassenen „Allgemeinverfügung zur Regelung der Straßenmusik in der Stadt Bad Dürkheim“ ist diese in bestimmten Straßen und auf gewissen Plätzen unter Bedingungen zwar in Ordnung. Aber: „Der Einsatz von Blechblasinstrumenten oder ähnlich lauten Instrumenten ist nicht erlaubt.“

Ihr blute das Herz, sagt Schneider-Joseph mit Blick auf diesen speziellen Fall, in dem für einen guten Zweck gespielt wurde. Aber: Sie habe immer wieder Anfragen für den Kurpark, so die Fachbereichsleiterin. Hier entscheide sie sich aber für eine „gerade Linie“ und mache kein Ausnahmen. Den Kurpark kontrolliere das Ordnungsamt „regelmäßig“. Die weggeschickten Musiker tauchten aber oft später an anderer Stelle wieder auf.

Die 14 Bläser traten übrigens kurzfristig vor dem Seniorenzentrum „An den Salinen“ auf privater Fläche statt im Kurpark auf. Zuvor hatten sie bereits planmäßig im Hof der Altenhilfe St. Maria ein Ständchen gegeben – selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Auflagen. Die Musiker kamen aus Rheingönheim, Neustadt und dem Dürkheimer Raum. Sie hatten wegen der Pandemie keine Gelegenheit, vorher gemeinsam zu proben. Gespielt wurden unter anderem Choräle aus dem evangelischen Gesangbuch, aber auch sommerliche Klänge. Die Senioren hätten sich sehr über die Musik gefreut, berichtete der Neustadter Lambrich. „Aber der Öffentlichkeitscharakter hat natürlich gefehlt“, räumt er ein. Zudem sei der Plan, Spenden für die Arbeit des Corona-Notfonds der Diakonie Pfalz zu sammeln, mangels Öffentlichkeit wegen der fehlenden Genehmigung für einen Auftritt in Kurpark oder Innenstadt nicht umsetzbar gewesen.

Absurd

2017 hat die Stadt Bad Dürkheim ihre Regeln zur Straßenmusik verschärft. Besonders harte Vorgaben hat der Stadtrat damals für den Kurpark erlassen. Dauerberieselung und wenig attraktive musikalische Angebote sollten verhindert werden. Generell von März bis Oktober. Das wird vom Ordnungsamt zwar kontrolliert. Trotzdem spielen dort unerlaubt Straßenmusiker. Auch der Stadt war 2017 bewusst, dass Kontrollen in diesem Bereich nur eingeschränkt möglich sind. Die offenbar unerwünschte Musik gibt es also weiterhin. Gleichzeitig hat sich die Stadt den Weg für hochwertige Angebote im Kurpark verbaut. Auch wer ein gerade mal halbstündiges Platzkonzert für den guten Zweck spielen will – und um Erlaubnis fragt –, hat keine Chance. Das ist absurd. Spielraum für Musiker – im doppelten Sinne – ist dringend nötig.