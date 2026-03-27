Nach der Verlegung einer wichtigen Gasleitung wird der Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim bald geöffnet – aber nur provisorisch.

Seit Herbst arbeitet der Verteilernetzbetreiber Creos an der Sanierung einer wichtigen Gasleitung zwischen Wachenheim und Bad Dürkheim. Die Hauptleitung verläuft unter dem verlängerten Römerweg zwischen dem „Gashäuschen“ und dem Anschluss an die K7 – eine Strecke, die Schülerinnen und Schüler nutzen, um von Wachenheim aus ins Schulzentrum nach Bad Dürkheim zu fahren. Betroffen sind auch die Winzer, denn eigentlich handelt es sich um einen Wirtschaftsweg.

Die Verlegung der neuen Leitung ist mittlerweile auf einer Länge von 950 Metern erfolgt. Für die Arbeiten sind allerdings etwa 20 Öffnungen entstanden, die jeweils zwischen zwei und drei Meter lang, etwa 1,5 Meter breit und rund zwei Meter tief sind. Diese Aufbrüche konnten aufgrund der Witterung noch nicht alle wieder so verschlossen werden, dass sie gefahrlos befahren werden können.

Verbandsgemeinde will neue Asphaltschicht

Wie Stefan Schneider, Bauamtsleiter bei der Verbandsgemeinde Wachenheim, auf Nachfrage sagte, soll das in den kommenden Tagen erfolgen. Dann werde der Radweg geöffnet – allerdings nur provisorisch. Denn anschließend muss noch asphaltiert werden. Hier geht Schneider von einer Änderung der bisherigen Planung aus: Ursprünglich wollte Creos den Weg nur an den Stellen neu asphaltieren lassen, an denen auch Löcher durch die Arbeiten entstanden sind. Allerdings habe das Unternehmen nun festgestellt, dass dieses Vorgehen ein enormer Aufwand wäre und erwäge nun, den kompletten Radweg neu zu asphaltieren. In diesem Falle müsste die Deckschicht komplett abgefräst und neu aufgebracht werden.

An manchen Stellen wurde bereits asphaltiert. Die Verbandsgemeinde drängt auf eine komplett neue Asphaltierung. Foto: Peter Kretzschmar

So oder so: Für die Asphaltierungsarbeiten ist eine erneute Sperrung der wichtigen Radverkehrsroute nötig, die sich je nach Wetter bis in den Mai ziehen könnte. „Wir drängen darauf, dass der Weg komplett neu asphaltiert wird. Eine 90-prozentige Zusage dafür haben wir“, sagt Schneider.

Der Radweg war erst 2023 komplett saniert worden. Vorher war dieser in keinem guten Zustand. Neben Rissen in der Fahrbahn sammelte sich an einigen Stellen das Wasser und floss über Tage nicht ab. Die Gesamtkosten der Sanierung beliefen sich nach Verwaltungsangaben damals auf etwa 161.000 Euro.