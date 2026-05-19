Als „prächtig“ und „malerisch“ beschreibt der Frankenthaler Lehrer und Mitbegründer des dortigen Pfälzerwald-Vereins Wachenheim vor über 100 Jahren. Warum er ein Fan war.

„Was die Schönheit der Lage anlangt, steht Wachenheim allen andern Orten unseres Wonnegaus nicht nach. Mögen wir uns von Bad Dürkheim, von Forst oder von Friedelsheim, der hoch gelegenen Stadt nähern, von allen Seiten gewährt sie uns ein prächtiges, malerisches Bild.“ Voll des Lobes über das Erscheinungsbild Wachenheims war der Frankenthaler Lehrer Julius Schmitt, der dies in dem von ihm verfassten zweibändigen Werk „Der Wonnegau der Pfalz und sein angrenzendes Waldgebiet“ (1909) zum Ausdruck brachte.

Julius Schmitt (1863-1918) war zu diesem Zeitpunkt in der Region längst kein Unbekannter mehr, hatte er doch im Jahr 1904 die Ortsgruppe Frankenthal des Pfälzerwald-Vereins maßgeblich mitbegründet, deren Vorsitz er bis zu seinem Lebensende innehatte. Neben seiner Vorliebe für das Wandern in der Natur des Pfälzerwaldes widmete Schmitt sich aber auch regionalhistorischen Studien. Als herausragendes Beispiel dafür steht der zweibändige Wanderführer „Der Wonnegau der Pfalz und sein angrenzendes Waldgebiet“, der noch heute durch seine Genauigkeit und Qualität besticht.

„Das pfälzische Weinparadies“

Neben dem Text des „Pfälzer Lieds“ zum Auftakt, bietet der zweite Band des Werks, der sich mit der mittleren und nördlichen Haardt beschäftigt, einen Einblick in die Geschichte der Vorderpfalz von den Römern bis ins Mittelalter und schlägt den Bogen zur detaillierten Beschreibung einiger Städte und Gemeinden, deren Sehenswürdigkeiten und Geschichte entlang der Mittelhaardt.

Über die visuellen Reize Wachenheims lesen wir beispielsweise: „Zu beiden Seiten der Straße (von Forst) schaut unser trunkenes Auge reiche, von Ziergärten mit Büschen und Bäumen und gärtnerischen Anlagen umrahmte Villen“.

Über Wachenheim als Weinort wird berichtet, dass die Stadt mit Deidesheim, Forst und Ruppertsberg das „pfälzische Weinparadies“ bildete. Zu den besten Weinlagen am Ort zählten „Gerümbel, Goldbächel, Bächel, Wolfsdarm, Belz, Ruhstand und Luginsland“.

Von Wanderstrecken bis Bahnlinien

Darüber hinaus bietet das Buch Empfehlungen für „Spaziergänge“, beispielsweise zum Hexenstein, zum Bräuniger Fels, aber auch zur Limburg und zur Hardenburg, jeweils von Wachenheim aus, mit exakten Beschreibungen und Kilometerangaben. Hinzu kommen Empfehlungen für Wanderungen zu weiter entfernten Zielen auf größeren Strecken, wie zu den Heidenlöchern oder zum Forsthaus Isenach.

Da sich das Werk vorwiegend als Wanderführer versteht, gibt es zahlreiche Vorschläge samt detaillierter Beschreibungen unterschiedlichster Strecken mit Beschreibungen von Ortschaften und Angaben zu Schutzhütten. Hinweise über die an den jeweiligen Strecken gelegenen Gasthäuser und Übernachtungsmöglichkeiten, Informationen zu den Bahnlinien, zwei Karten, ein Literaturverzeichnis und ein umfangreicher Anhang mit Inseraten vervollständigen das Werk.