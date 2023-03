Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Dürkheimer Ehepaar Mechthild und Rudi Bilfinger hat einen Trinkwasserbrunnen in einem kleinen Dorf in Ghana finanziert. Auf einer Reise mit dem in Ludwigshafen lebenden König Céphas Bansah waren sie auf die Situation der Dorfbewohner aufmerksam geworden.

„Wir haben bei dieser Reise vor vier Jahren Menschen gesehen, die ihr Trinkwasser aus Drecklöchern geschöpft haben“, erzählt Mechthild Bilfinger von der schwierigen Situation