Kaum werden Trockenmauern und Steinhaufen in den Weinbergen und Gärten von der Sonne erwärmt, kommen die ersten Eidechsen hervor.

Vielleicht hast du in diesem Jahr schon Mauereidechsen entdeckt. Der Februar brachte einige ungewöhnlich warme Tage, und gleich ließen sich die Reptilien blicken. Als es aber danach wieder abkühlte, waren auch sie wieder verschwunden. Vor Kälte ziehen sich die Tiere sofort zurück. Denn bei sinkenden Temperaturen fallen sie in eine Winterstarre. Das bedeutet, sie werden fast unbeweglich.

Die Körpertemperatur der Eidechse verändert sich also mit den Temperaturen ihrer Umgebung. Wird es draußen kalt, kühlt das Tier aus. Ist es dagegen warm, erwärmt sich auch sein Körper. Deswegen nennt man Mauereidechsen und andere Reptilien „wechselwarm“. Im Gegensatz dazu werden Säugetiere als „gleichwarm“ bezeichnet. Egal, wie warm oder kalt es um sie herum ist: Solange sie gesund sind, bleibt ihre Körpertemperatur gleich.

Umso wichtiger sind Sonne und Wärme für wechselwarme Tiere. Sie müssen ihren Körper unbedingt aufheizen. Erst dann können die Eidechsen flink über Steine und Mauern huschen, Nahrung erbeuten oder bei Gefahr in einem Versteck verschwinden.

Gute Verstecke sind überlebenswichtig

Wenn nun bald der Frühling kommt, dann haben die Mauereidechsen lange genug gewartet. Jetzt werden sie endgültig munter.

Bevor die Männchen gegeneinander um Reviere kämpfen, haben sie sich frisch gehäutet und werden etwas farbiger. So ein schönes Schuppenkleid kannst du auf unserem Bild sehen. Es hat ein dunkles Muster und an den Flanken reihen sich blaue Flecken aneinander. Die Unterseite ist heller und oft rötlich.

Außer der Sonnenwärme sind gute Verstecke für die Mauereidechsen wichtig zum Überleben. Um vor Frost geschützt zu sein, brauchen sie tiefe Höhlungen in Mauern, Felswänden und im Erdboden.

Dort sind sie außerdem sicher vor Feinden, zu denen Turmfalke, Bussard und Krähe, aber auch Katzen gehören. Man sollte also den Eidechsen zuliebe auch in Gartenmauern und in alten Burgruinen genug Lücken und Spalten offen lassen.