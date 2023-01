Misteln kamen den Menschen früher geheimnisvoll vor: Weit oben auf Bäumen wachsend und das ganze Jahr über grün – da mussten überirdische Mächte ihre Hand im Spiel haben. So wurde die Pflanze einst als heilig verehrt.

Ungewöhnlich ist auch die Zeit, in der ihre weißlichen Beeren reifen, nämlich im frühen Winter. Heute wissen wir, wie die Mistel ihr Dasein beginnt und vorantreibt: Ihre Samen werden durch Vogelmist verteilt, was den Namen erklärt.

Misteldrosseln fressen die erbsengroßen Beeren besonders gern und scheiden ihre Samen unverdaut wieder aus. Klebrig-schleimiges Fruchtfleisch hält die Kerne an Ästen fest. Wenn der Wirtsbaum stimmt, können sie keimen: die Kiefern-Mistel entwickelt sich auf der Waldkiefer wie diese hier an einer Kiefer nahe des Teufelssteins, die Tannenmistel auf der Weißtanne, die Laubholzmistel auf mehreren Arten von Laubbäumen. Zunächst heftet sich der Keimling fest, bohrt sich keilförmig in die Rinde und bildet ein Saugorgan aus. Später wachsen Wurzelsprosse immer weiter ins Holz hinein.

Experten nennen die Pflanze einen Halbschmarotzer

Experten nennen die Mistel einen Halbschmarotzer. Zwar betreibt sie Photosynthese, ihre schmalen Blätter nehmen also Lichtenergie auf und versorgen die Pflanze mit Kohlenhydraten. Aber gleichzeitig entzieht sie ihrem Wirtsbaum Wasser und darin gelöste Mineralstoffe. Das kann den Baum immer mehr schwächen.

Seit vielen Jahrhunderten nutzt der Mensch die Mistel als Heilpflanze. Auch haben sich manche alten Bräuche um ihre Zweige bis heute erhalten. Da sie im Winter ihre grünen Blätter behalten, fallen die rundlichen Büsche in kahlen Laubbäumen besonders auf. Genauer hinschauen muss man, um Misteln in den Kronen von Nadelbäumen zu entdecken.