Von Christopher Markutzik

Die Geschichte vom großen Mahl – eine Lieblingsgeschichte meiner Kindheit: Da geht es um einen Mann, der zum Festessen einlädt und keiner kommt. Am Ende macht er die Türen für die Armen auf und feiert mit denen, die sonst nie so eine Party miterlebt hätten. Theologisch ein Gleichnis, in dem es um viel geht. Doch das lasse ich jetzt außen vor. Mir geht es um die, die nicht gekommen sind. Dazu will ich mal die Rollen vertauschen. Der Reiche steht für die katholische und evangelische Kirche. Und die, die nicht kommen, sind Menschen, die die Bindung zu Kirche verlieren. Das Besondere: Der Hausherr ist der Doofe, weil er nicht versteht, warum niemand mehr kommt.

Wie die Maus vor der Katze

Es gibt keine eindeutige Antwort. Nur die Erkenntnis, dass Kirche als Institution vor diesem Fakt wie die Maus vor der Katze sitzt – erstarrt und abwartend. Und schwups, sind aus beiden Konfessionen über 800.000 Menschen in diesem Jahr ausgetreten. Und die Reaktion? Ein Wechselspiel aus Dauerpessimismus und Durchhalteparolen. Dadurch ändert sich aber nichts. Was erstaunlich wenig thematisiert wird: Wie bringen wir die Leute wieder zur Kirche?

Die Türen noch weiter aufmachen und noch größere, blinkende Schilder aufstellen, die das „Übliche“ beleuchten? Sprich: Noch mehr traditionelle Angebote, die einladend sind? Vielerorts wird das – qualitativ gut – gemacht. Doch ohne Erfolg. Weil wir uns schwertun, aktiv nach außen zu gehen. Dorthin, wo die Leute sind. Wieso sollten Menschen zur Kirche kommen, wenn wir – als ihre Vertreterinnen und Vertreter – nicht zu ihnen kommen? Mitgliederorientiert ist das nicht. Und darum geht es: Mitgliederorientierung!

Jesus zum Vorbild nehmen

Jesus hat es uns vorgelebt. Er war „bei de Leut´“ – ganz handfest und nicht eingemauert in heiligen Hallen. Seine Einladung zu Tisch funktionierte, weil er zuerst zu den Leuten ging. Und weil er, so glaube ich es, „Spaß an de Leut gehabt“ hat. Doch das ist verloren gegangen. Dabei braucht es Kirche als Wertevermittlerin und als gesellschaftlichen Kitt. Da müssen wir wieder hin. Viel Arbeit, und die Umstände machen es nicht einfacher. Aber es braucht diesen Sprung über unsere Schatten. Wir sollten wieder Spaß „an de Leut“ finden – um dann das vermitteln zu können, was uns als Gesellschaft guttut: Nächstenliebe, Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und Liebe! Ich mag mir eine Welt ohne Glaube und fest verankerte Werte nicht vorstellen. Hoffentlich schaffen wir das – für Gott und die Menschen.