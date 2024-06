Die Politik an den Nagel hängen – geht das überhaupt so einfach? Acht Bürgermeister in den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim wollten bei der Kommunalwahl nicht mehr für die Gemeindespitze kandidieren. Ihr Bürgermeister-Amt sind sie bald los, aber einige bleiben trotzdem der Kommunalpolitik treu. Manche freiwillig, andere fühlen sich dem Wählerauftrag verpflichtet.

Von Platz 16 haben die Erpolzheimer ihren noch amtierenden Bürgermeister Alexander Bergner auf Rang 6 der FWG-Liste für den Ortsgemeinderat „hochgewählt“.