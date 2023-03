Schon lange wurde keine Post mehr in den alten Briefkasten geworfen. Aber er ist nicht leer: Einen interessanten Fund hat die siebenjährige Luisa darin gemacht.

Es ist ein Vogelnest, kugelförmig gebaut aus Moos und Hälmchen. Solche Nester fertigt der Zaunkönig an, einer unserer kleinsten Singvögel. Ob im Postkasten des Dürkheimer Grundstücks wohl junge Zaunkönige gefüttert wurden? Sicher ist das nicht. Mit der Brutzeit des Zaunkönigs hat es nämlich etwas Besonderes auf sich: Das Männchen baut gleich mehrere Nester. Dabei gibt es sich richtig Mühe. Sorgfältig werden die kleinen Behausungen fast rundum geschlossen. Nur an der Seite lässt der gefiederte Baumeister ein Einschlupfloch offen. Manchmal bessert er auch ein altes Nest wieder aus. Warum die ganze Arbeit – ein einziges Nest würde doch genügen!? Wenn sich ein Weibchen vom Gesang des Zaunkönigs anlocken lässt, dann kann er gleich eine ganze Auswahl an Nestern vorzeigen. Die Zaunkönigin prüft seine Angebote genau. Und wenn ihr eines gefällt, macht sie sich an den Innenausbau. Sie polstert die künftige Kinderstube mit Federchen, Haaren und Wolle weich aus.

Zaunkönige bauen ihre Nester ziemlich dicht über dem Boden. Das kann Luisa hier am Beispiel im Briefkasten sehen. Auch wenn vielleicht nie Eier oder Vogeljunge darin lagen, war die Arbeit sicher nicht umsonst: In so manchen Nestern, wo nicht gebrütet wurde, übernachten später die Vögel.

Nach zwei Wochen Brutzeit schlüpfen die Jungen. Dann kann man bald ihre Bettelrufe hören. Manchmal bringt auch der Vater Futter, aber vor allem zieht das Weibchen den Nachwuchs auf. Der männliche Zaunkönig lockt sogar mehrere Weibchen in sein Reich, und sie brüten oft nicht weit auseinander. Wenn ihre Jungen ausgeflogen sind, werden sie noch weiter gefüttert. Schon seit Jahrhunderten heißt der Zaunkönig in mehreren Sprachen „Königlein“. Der französische Name „roitelet“ gilt für zwei Vogelarten, nämlich für Goldhähnchen und Zaunkönig. Das Wort bedeutet „König eines kleinen Landes“. Das passt doch gut!