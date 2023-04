Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Da wird in Dauerschleife die Wichtigkeit von insektenfreundlichen Gärten gepredigt und dann schüttet die Kreisverwaltung Schotter statt Erde auf mögliche Beete am neuen Parkdeck? So lautete ein Vorwurf, dem Kreisbeigeordneter Sven Hoffmann (CDU) deutlich widersprechen möchte. Und das hat gleich mehrere Gründe.

Zuallererst möchte Hoffmann betont haben: „Wir nehmen Klima- und Umweltschutz nicht auf die leichte Schulter, sondern denken das bei Projekten von Anfang an mit.“ Und einen im