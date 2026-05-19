Wer im Kreis Bad Dürkheim auf den Umtausch seines Führerscheins wartet, braucht Geduld. Woran liegt das?

Im Januar beantragen, den neuen Führerschein aber erst im Mai erhalten – das kann im Kreis Bad Dürkheim zurzeit durchaus passieren. Wer sich in der letzten Umtauschphase des rosa Papiers gegen die Plastikkarte befindet, für den läuft es seit Beginn des Jahres womöglich zäh. Schon damals hatte die Kreisverwaltung gegenüber der RHEINPFALZ mitgeteilt, dass es zu Bearbeitungszeiten von bis zu zwölf Wochen komme.

Nun ist es teils noch länger. Die Gründe dafür, so heißt es seitens des Kreises, seien zum einen unerwartete und kurzfristig eingetretene personelle Ausfälle. Zum anderen ein sehr hohes Antragsaufkommen im Zuge der gesetzlich vorgeschriebenen Umtauschfristen. „Die Zahl der eingehenden Anträge ist in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen und hat die vorhandenen Kapazitäten zeitweise stark beansprucht“, teilt eine Sprecherin des Kreises auf Anfrage mit.

Fehlende Erreichbarkeit

Mittlerweile habe sich die Personalsituation stabilisiert. „Die Fahrerlaubnisbehörde wird künftig durch zusätzliche Kräfte verstärkt, wodurch eine schrittweise Entlastung erwartet wird“, so die Sprecherin weiter. Die neuen Mitarbeiter benötigten eine umfassende Einarbeitung. Es werde daher noch Zeit benötigen, ehe der Bearbeitungsrückstand vollständig aufgearbeitet sei.

Wer sich in den vergangenen Wochen oder Monaten nach dem Stand seines Antrags erkundigen wollte, lief oft ins Leere. Das Telefon klingelte durch, E-Mails wurden teils nicht beantwortet. Auch dies habe im Zusammenhang mit der hohen Arbeitsbelastung, der personellen Situation sowie vorübergehenden personellen Ausfällen gestanden. Darüber seien Anrufe und schriftliche Anfragen nicht immer in dem gewünschten Umfang oder innerhalb kurzer Zeit beantwortet worden. „Dafür bittet die Fahrerlaubnisbehörde ausdrücklich um Entschuldigung, auch um Verständnis“, teilt die Sprecherin mit. Man arbeite an einer schrittweisen Verbesserung der Erreichbarkeit.

Ziel: Reguläre Bearbeitungszeit

Wer auf schnelle Verbesserung hofft, wird enttäuscht. „Bürgerinnen und Bürger, die derzeit auf ihren neuen Führerschein warten, müssen leider aktuell weiterhin mit verlängerten Bearbeitungszeiten rechnen“, teilt die Kreissprecherin mit. Nach der Einarbeitung der neuen Mitarbeiter und dem Abarbeiten des Rückstands sei es das Ziel, Anträge wieder schnellstmöglich innerhalb der regulären Bearbeitungszeiten abschließen zu können.