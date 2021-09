Eigentlich hatte ich mir am Anfang des Jahres diesen Termin für meinen Beitrag ausgesucht, weil ich hoffte, einen Bogen spannen zu können zu unserem geliebten „Worschtmarkt“und zu einigen Veranstaltungen, die wir im Mehrgenerationenhaus (MGH) geplant hatten.

Naja, jetzt werde ich meinen Bogen eben anders spannen und trotzdem den gleichen Kern treffen: Begegnung und in Bewegung sein – das passt zum Wuma und trifft genauso auf das Gesamtkonzept unseres Mehrgenerationenhauses zu. Der neue Leitsatz des Bundesprogramms der Mehrgenerationenhäuser heißt: „Miteinander- Füreinander“ und das passt meiner Meinung nach sehr gut in diese besondere Zeit der Pandemie. Auch in dieser Krisenzeit ist das MGH ein Ort der Begegnung geblieben – anders als gewohnt, aber dennoch als verbindender Mittelpunkt und Zeichen für viele Möglichkeiten eines Miteinanders. Immer an den aktuellen Geschehnissen orientiert haben wir im MGH so einiges in Bewegung gebracht und bleiben auch weiterhin am Ball, damit wir trotz Einschränkungen eine Anlaufstelle für alle bleiben können, für die das MGH ein Stück Alltagshilfe und Lebenswerk geworden ist. Die Menschen, die sich bei uns engagieren oder die unsere Unterstützung brauchen melden mir immer wieder zurück: „Das MGH ist so wichtig für mich und wir vermissen zwar jetzt die Leichtigkeit des Beisammenseins, aber wir bleiben zuversichtlich und hoffen auf bessere Zeiten.“

Leichtere Zeiten, in denen wir wieder planen können und unbeschwert zusammen sein, das wünschen wir uns alle. Ganz abgesehen vom coronabedingten Weltgeschehen und all dem Unfrieden und den Katastrophen, die momentan das Leben vieler Menschen und unsere Erde bedrohen, gibt es auch bei uns Leid und Not. Ich denke auch an einige Besucherinnen und Besucher des MGHs, die es teilweise persönlich getroffen hat. Manche von uns sind durch die Regenfälle heftiger betroffen und manche weniger. Im Vergleich zu den Menschen ganz in unserer Nähe im Ahrtal hatten wir jedoch noch Glück.

Salinenlauf zugunsten der Flutopfer

Wenn ich unweit von Bad Dürkheim meine Kolleginnen und Kollegen im MGH Bad Neuenahr anschaue, bei denen durch die Flut fast alles zerstört wurde, dann weiß ich, dass wir alle dankbar sein dürfen. Wir haben schwere Monate hinter uns, keine Frage, aber sind wir nicht trotzdem behütet und dürfen uns glücklich schätzen? Und auch hier trifft das neue Motto der MGHs genau den Kern: „Miteinander –Füreinander“ – gerade in Zeiten der Not! Deshalb hat sich das Organisationsteam des alljährlichen Benefizlaufs um die Saline dieses Jahr dazu entschlossen, den gesamten Erlös des Laufs direkt an zwei Einrichtungen im Flutgebiet zu spenden. Damit bewegen sich Menschen im wahrsten Sinne des Wortes für eine bewegende Sache. Wenn Sie mitlaufen wollen, können Sie das noch bis zum 25. September tun und damit ihren persönlichen Beitrag leisten.

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diesen nassen, stürmischen und wechselhaften Sommer gesund überstanden haben und uns allen wünsche ich noch viele Sonnenstrahlen im Herbst, der uns bunte Zeiten schenken möge- nicht nur durch das bunte Herbstlaub.