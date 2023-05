Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast acht Jahre ist es her, dass Christoph Glogger die Wahl ums Dürkheimer Bürgermeisteramt für sich entschieden hat. Überraschend klar fiel damals das Votum für den Herausforderer von der SPD aus. Am 25. Juni hofft der 53-Jährige nun erneut auf einen Wahlsieg – diesmal als Amtsinhaber, der noch mehr für seine Stadt bewegen will.

Nach gut sieben Jahren hat Christoph Glogger lange nicht genug vom Bürgermeisteramt. „Es ist ein toller Job. Man kann hier richtig was bewegen!“, schwärmt der