Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Charlotte Weihl ist eine beredte, selbstbewusste junge Frau. Sie weiß, was sie will und wie man sein Ziel ansteuert. Die Gönnheimerin war von 2018 bis 2020 Weinprinzessin von Gönnheim und Friedelsheim und strebt bei der Wahl am 6. Oktober neben Laura Götze aus Weyher und Hanna Spies aus Altdorf das Amt der Pfälzischen Weinkönigin an.

Die 23-Jährige studiert Internationale Weinwirtschaft in Geisenheim, ist also eine Frau vom Fach. Sie wird ihr Studium nächstes Jahr im Sommer abschließen. Mit ihrer Bewerbung