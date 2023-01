Die meisten Orte der Verbandsgemeinden Wachenheim und Freinsheim verlegen – nach zwei Jahren Corona-Pause – ihren traditionellen Neujahrsempfang ins Frühjahr. In der VG Wachenheim hat das ganz praktische Gründe.

Weisenheim am Berg ist eine von zwei Gemeinden der Verbandsgemeinde Freinsheim, die die Tradition eines Bürgerempfanges gleich im ersten Monat des neuen Jahres fortführen. Die Weisenheimer treffen sich am kommenden Sonntag, 8. Januar, 14 Uhr, in der Jahn-Turn- und Festhalle. Bürgermeister Joachim Schleweis (CDU) freut sich, dass nach der langen Pause wieder ein Neujahrsempfang stattfinden kann. Die Weisenheimer hätten ihre Zusammenkunft vermisst, sagt der Bürgermeister. Er sei von Bürgern immer wieder darauf angesprochen worden. Die Mischung aus Musik und Ansprache, Häppchen von den Landfrauen und dazu Weisenheimer Wein – in Weisenheim am Berg sieht man keinen Grund, an dieser geschätzten Tradition etwas zu ändern.

In Kallstadt hat man sich ebenfalls für einen ersten Neujahrsempfang „nach Corona“ entschieden, und zwar am Freitag, 13. Januar, 19 Uhr, in der Turnhalle. Neu ist bei dem Empfang laut Erstem Beigeordneten Karl-Wilhelm Sauer (FWG), dass neben festlichen Reden der Männergesangverein und der Kirchenchor das abendliche Programm mitgestalten helfen.

In Freinsheim schon ein Empfang im Herbst

Nach dem Ende der Beschränkungen durch Corona hatten die Freinsheimer im vergangenen Jahr einen Herbstempfang gefeiert. Ob es künftig beim Empfang im Herbst bleibt oder ob die Freinsheimer wieder in den alten Rhythmus der Neujahrsempfänge zurückkehren werden, soll in den nächsten Wochen diskutiert werden, berichtet Stadtbürgermeister Matthias Weber (FWG).

In Weisenheim am Sand steht laut Ortsbürgermeister Michael Bähr-Burkhardt (CDU) noch nicht fest, ob es beim gewohnten Termin bleibt – das wäre der letzter Sonntag im Januar – oder ob die Weisenheimer den Empfang in eine etwas wärmere Zeit verschieben sollten. Die hohen Energiepreise für das Aufheizen der Turnhalle sollten in diese Überlegungen einbezogen werden, findet der Ortsbürgermeister. In den nächsten Tagen soll eine Entscheidung fallen.

Erpolzheim lädt im März zum Frühlingsempfang

Erpolzheim und Bobenheim haben sich für einen Frühjahrsempfang entschieden. In Erpolzheim steht das Datum mit dem 24. März, ein Freitag, bereits fest. In Bobenheim gibt es noch kein festes Datum, sondern nur das Ziel, dass der Empfang im ersten Quartal des Jahres sein soll. An Form und Inhalt des Empfanges soll laut Ortsbürgermeister Dietmar Leist (CDU) nichts geändert werden. Dass sich Vereine und Gruppen bei dem Empfang einbringen, hat sich in den Augen des Bürgermeisters bewährt.

Die Herxheimer haben sich noch nicht endgültig festgelegt, möglicherweise laufe es auf einen Frühjahrsempfang hinaus, meint Ortsbürgermeister Georg Welker. Er will die Frage bald mit dem Gemeindevorstand klären. In Dackenheim hat man einen Neujahrsempfang bisher nie für notwendig erachtet, dafür sei der Ort zu klein, so Ortsbürgermeister Edwin Schrank (FDP).

Die Bürgermeister der Verbandsgemeinde Wachenheim haben sich inzwischen alle auf Frühjahrsempfänge festgelegt. Der Januar sei terminlich schon immer eng gewesen, in diesem Jahr käme noch die Wahl am 29. Januar dazu. Die Gönnheimer haben zudem gerade ein Jubiläumsjahr mit vielen Feiern hinter sich gelassen.

Energieverbrauch spielt eine Rolle

Das Thema sei mit den Kollegen Elke Stachowiak (FWG), Ellerstadt, und Wolfram Meinhardt (FWG), Gönnheim, auch unter dem Stichwort Energieverbrauch besprochen worden, berichtet der Friedelsheimer Ortsbürgermeister Peter Fleischer (FWG). Vielleicht könnte man die Empfänge in einer wärmere Jahreszeit dann in eine Kulisse im Freien verlegen, so ihre Überlegung. Schöne Fleckchen dafür gibt es in jeder Gemeinde.

In der Stadt Wachenheim wird es einen laut Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) vom Wahlkampf unbelasteten Frühlingsempfang geben. In der Stadt hielt man es schon des Öfteren so.