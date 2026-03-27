Seit Freitag steht ein Gerüst am Dürkheimer Gradierbau. Wie die Stadt mitteilt, wurde es nördlich des Cafés errichtet. Grund hierfür ist nach Angaben der Stadt eine notwendige Reparatur am Dachstuhl. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 10. April andauern. Wichtig für Besucher: Im Zuge der Maßnahme kann es laut Stadt im betroffenen Bereich des Gradierbaues zeitweise zu Sperrungen des Umlaufs kommen. Diese erfolgen stunden- oder tageweise.