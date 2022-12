Beim bundesweiten Warntag haben am Donnerstag – wie berichtet – auch die Stadt Bad Dürkheim und ihre freiwillige Feuerwehr mitgemacht. Mit dem Verlauf ist Wehrleiter Karlheinz Bayer rundum zufrieden. „Alle neun Sirenen im Stadtgebiet haben ordnungsgemäß ausgelöst, es hat alles sehr gut geklappt“, sagt er auf RHEINPFALZ-Nachfrage. An dem positiven Fazit ändere auch die leicht verspätete Entwarnung nichts. „Wir haben das Signal pünktlich um 11.45 Uhr ausgelöst. Aber zu diesem Zeitpunkt wollten sehr viele Beteiligte ihre Sirenen auslösen, weshalb das zentrale Netz, über das all das läuft, vermutlich überlastet war“, erklärt Bayer. „Aber es war ja keine dramatische Verzögerung, sondern es waren nur wenige Minuten.“