Homeoffice hat in der Pandemie den Arbeitsalltag auch jenseits der Firmenbüros ermöglicht. Viele Arbeitnehmer haben die Vorzüge des Arbeitens im eigenen Zuhause kennen und schätzen gelernt und wollen es nicht mehr missen: Auch die neue Arbeitsform Co-Working an dezentralen Standorten ist beliebt. Und was halten die Arbeitgeber von all dem?

Das Arbeiten in Co-Working-Stationen wie der des Mannheimer Unternehmens 1000 Satellites in der früheren Vinothek des Weinguts Dr. Bürklin-Wolf in der Weinstraße in Wachenheim ist