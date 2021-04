Wie sieht denn die Linde aus? Über die Rinde ihres Stamms zieht sich sich eine merkwürdige Kruste.

Der Baum steht im Garten des Pfalzmuseums für Naturkunde. Wenn man genau hinschaut, wird klar: Der seltsame Belag bewegt sich! Tatsächlich sitzen da ganz viele kleine Tiere eng zusammen. Sie sind rot-schwarz gefärbt und ein Teil ihrer Vorderflügel trägt eine durchsichtige Haut. „Das sind Lindenwanzen“, sagt Museumsleiter Frank Wieland. „Sie haben hier am Stamm überwintert. Dabei sitzen sie wie ein dicker Belag an der Baumrinde. Wenn es wärmer wird, werden sie wieder munter und fangen an, herum zu krabbeln.“ Ein wahres Wanzen-Gewimmel ist das! Kein Wunder, dass sich manche Leute erschrecken, wenn sie so viele Insekten auf einmal an Bäumen entdecken. Zwar ist eine einzelne Lindenwanze nur einen halben Zentimeter groß. Aber auf einem einzigen Baum können sich Millionen von ihnen ansammeln. Wenn die Linde im Frühling wieder Blätter trägt, dann krabbeln die Wanzen und auch ihre Larven nach oben ins Laubwerk. „Im Sommer sieht man die Tiere kaum, weil sie in der Baumkrone unterwegs sind“, erklärt Wieland. Was sie dort wollen? Klar, sie haben Hunger. Wanzen nehmen nur flüssige Nahrung zu sich. Sie nutzen dazu ihren Saugrüssel. Spitze Borsten befinden sich darin. Damit stechen die Lindenwanzen in die Blätter und jungen Triebe, um aus ihnen Saft zu saugen. Ist das nicht übel für den Baum? „So weit man bisher weiß, entstehen der Linde und anderen befallenen Malvengewächsen dadurch keine Schäden“, sagt Wieland. Auch sind Lindenwanzen reine Pflanzensauger, also trotz des Stechrüssels für Menschen völlig harmlos. Übrigens leben sie noch nicht so lange in Deutschland. Sie kommen aus dem Mittelmeerraum. Mit dem wärmeren Klima breiten sich die Insekten bei uns aus.