In Friedelsheim wartet man darauf, dass im Ortskern endlich Tempo 30 kommt. Der Antrag, die Geschwindigkeitsreduzierung auf diesen Kreisstraßen - von der westlichen Ortseinfahrt über die Ampelkreuzung bis zum ehemaligen Winzerverein, die Bahnhofstraße bis zur Einmündung Maximilianstraße und die gesamte Schulstraße - einführen zu dürfen, datiert auf Oktober 2021. Für diese Angelegenheit ist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zuständig.

Die neue Ortschefin Anja Bletzer gab auf RHEINPFALZ-Anfrage an, was in Sachen Tempo 30 Stand der Dinge ist. Im Juli 2022 hatte der Landesbetrieb Mobilität ein schalltechnisches Gutachten für die in Frage kommenden Straßenabschnitte in Auftrag gegeben. Aufgrund von dessen Ergebnis teilte der LBM mit, dass man von seiner Seite aus keine Einwände gegen eine solche Temporeduzierung habe, wenn man sie auch nicht als zwingend notwendig erachte. Der Grund für diese Stellungnahme war, dass der zulässige Lärmpegel nicht durchgängig, sondern an einigen Stellen überschritten wurde. Die Verbandsgemeindeverwaltung erließ daraufhin eine verkehrsrechtliche Anordnung und plante die entsprechende Beschilderung. Diese Planung liegt nun bei der Oberen Straßenverkehrsbehörde, die dieser Planung zustimmen muss. Liegt deren Okay vor, kann die Straßenmeisterei in Wachenheim mit der Beschilderung beginnen. Bletzer betonte, dass man immer mal wieder aus wohlverstandenem Eigeninteresse, bei den Straßenbehörden nachgehakt habe.