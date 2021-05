Sind im zweiten Jahr der Pandemie Stadtfest, Limburg-Sommer oder Wurstmarkt möglich? Mitten im Lockdown hat die Stadt nun einen Fahrplan erstellt, wann über welches Fest entschieden wird. Abgesagt wird vorerst noch nichts – doch wann und was 2021 gefeiert werden kann, ist völlig offen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich die Stadt Zeit gelassen mit der Absage ihrer Großveranstaltungen. Den Wurstmarkt 2020 etwa setzte der Stadtrat erst Ende Juni ab. An diesem Vorgehen hält die Stadtspitze fest: „Alle Veranstaltungsplanungen laufen unter der Berücksichtigung möglicher Durchführungs- und Hygienekonzepte weiter, solange keine Vorlaufkosten entstehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. „An diesen Grundsatz fühlen wir uns gebunden, um den Beschickern und Künstlern möglichst lange eine wirtschaftliche Option offen zu halten“, wird Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in der Mitteilung zitiert. Gegenüber der RHEINPFALZ ergänzte Glogger: „Es schadet ja niemandem, wenn wir uns die Entscheidung länger offen lassen.“

Dass allerdings vom 13. bis zum 16. Mai tatsächlich Stadtfest gefeiert werden kann, hält Glogger angesichts der aktuellen Corona-Lage und der wahrscheinlichen Verlängerung des Lockdowns am Mittwoch selbst für unwahrscheinlich. Die endgültige Entscheidung aber fällt der Stadtrat erst am 22. März. Hintergrund sei, dass man sich bis dahin Gedanken über Alternativen machen und diese präsentieren will, so Glogger: Im vergangenen Jahr verlagerte die Stadt ihr Stadtfest ins Digitale. Auch eine Verschiebung des Termins sei eine Möglichkeit.

„Alternativkonzepte abwägen“

Ob es einen Limburg-Sommer geben wird,

darüber entscheidet der Kulturausschuss am 21. April. Geplant sind die Veranstaltungen bislang vom 15. bis zum 17. Juli. Hier sei „eine Form von Veranstaltungen denkbar“, so Glogger – mit Hygienekonzept und wohl vor kleinerem Publikum. Derzeit steht die Stadt nach eigenen Angaben mit den beteiligten Veranstaltern in Kontakt, um mögliche Alternativkonzepte abzuwägen.

Und der Wurstmarkt? „Wir brauchen acht Wochen Vorlaufzeit“, sagt der für das größte Weinfest der Welt zuständige Dezernent Karl Brust (SPD). Gefeiert werden soll ab dem 10. September. Die Vergabe für die Großfahrgeschäfte ist bereits im Dezember erfolgt. Über weitere Vergaben wollte der Wurstmarkt- und Festausschuss am 3. März entscheiden. Diese Sitzung wird nun auf einem Zeitpunkt nach dem 6. Juli verschoben. Spätestens an diesem Datum wird der Stadtrat entscheiden, ob 2021 Wurstmarkt gefeiert werden kann.

Sollte sich zwischenzeitlich zeigen, dass der Wurstmarkt stattfindet, lasse sich kurzfristig eine Sitzung des Wurstmarktausschusses für die fehlenden Vergaben einberufen, so Brust. Angesichts der Pandemielage sei das aber zum jetzigen Zeitpunkt „Kaffeesatzleserei“. Es könne beispielsweise sein, dass gefeiert werden darf – allerdings nur unter Auflagen. „Aber wir können doch in einen Schubkarchstand nicht nur drei Bänke reinstellen“, sagt der Beigeordnete.

Auch das Gedrängel in der Rhein-Haardtbahn oder in den Zügen hält er angesichts der Pandemie für schwer vorstellbar. Eine abgespeckte Variante – etwa nur mit Fahrgeschäften – habe man bislang auch deswegen nicht geprüft, sagt Brust. Zudem bestehe die Gefahr, dass sich Menschenansammlungen bilden. Allerdings würden in den kommenden Wochen und Monaten auch Alternativen durchgespielt, kündigt Glogger an. Ob überhaupt gefeiert werden kann, da gibt sich Brust skeptisch: „Das Herz sagt: Wir packen’s. Aber der Verstand sagt: Eine solche Veranstaltung kann man nur machen, wenn auch alle hin dürfen. Und das kann ich mir nicht vorstellen.“

Hoffen auf mehr Klarheit bei den Impfungen

Glogger setzt darauf, in ein paar Monaten mehr Klarheit über den Stand bei den Impfungen zu haben: „Je länger wir warten, desto besser können wir uns ein Bild machen.“

Alle Überlegungen stehen ohnehin unter dem Vorbehalt, dass die Stadt überhaupt entscheiden darf, ob sie den Wurstmarkt oder andere Feste ausrichtet. Im vergangenen Jahr waren Großveranstaltungen wegen der Pandemie von den Ländern nach Absprache mit dem Bund zeitweise verboten worden.

Kommentar: Nicht vorstellbar

Mitten im Lockdown lässt sich eines sicher sagen: Ein Dürkheimer Stadtfest im Mai wird es nicht geben. Derzeit sollen möglichst alle Kontakte vermieden werden, mehrere Coronavirus-Varianten sind im Umlauf. Mit etwas Glück können in einigen Wochen wieder die Schulen öffnen. Wie soll sich diese Lage innerhalb weniger Monate so radikal verbessern, dass ein ausgelassenes Fest mit Tausenden Besuchern möglich ist? Diese Wahrheit sollte man offen aussprechen. Gerade in dieser bereits fast ein Jahr dauernden Pandemie, in der die Politik in vielen für die Menschen essenziell wichtigen Fragen notgedrungen vage bleibt, wäre eine klare Entscheidung ein wichtiges Signal. Alternativen wären auch dann willkommen, wenn sie nach einer offiziellen Absage präsentiert würden.

Anders als das Stadtfest mag der Wurstmarkt noch eine theoretische Chance haben – aber nur, wenn deutlich mehr und schneller geimpft werden kann.

Deutlich besser sieht es für Kulturveranstaltungen wie den Limburg-Sommer aus. Hier besteht eine Chance, dass bei gesunkenen Infektionszahlen und mit entsprechendem Hygienekonzept nicht alles abgesagt werden muss. Geschlossene Veranstaltungen lassen sich deutlich besser steuern als ein Weinfest, bei dem eine Kontaktdatenerfassung kaum möglich wäre. Das hat die Erfahrung des vergangenen Jahres gezeigt.