Das gelbe Kreuz darf bleiben, aber der weiß-rote Balken wird verschwinden: Das Wegenetz des Pfälzerwald-Vereins wird ausgedünnt. Das soll die Wegewarte entlasten und auch der Beruhigung des Waldes dienen.

Mit neuen Wegen durch den Wald beschäftigt sich Gerrit Altes als Leiter der Tourist-Info in Bad Dürkheim schon länger. „Es wurde mit dem Besucherlenkungskonzept in Bad Dürkheim schon vieles erreicht“, sagt er. Mit den neuen 25 Themenwanderwegen – im September 2021 eingeweiht – habe die Stadt dem Interesse der Wanderer an Rundkursen Rechnung getragen.

Auch Jörg Dörr, Leiter der i-Punkte in Freinsheim und Kallstadt, verweist darauf, dass bereits im Rahmen des Besucherlenkungskonzepts, das 2009 vom Biosphärenreservat Pfälzerwald beschlossen wurde, das bestehende Wanderwegenetz ausgedünnt worden sei. Entsprechend der Vorgaben habe der Pfälzerwald-Verein Freinsheim drei seiner Wege „entmarkiert“ und fast 25 Prozent des bestehenden Wegenetzes stillgelegt. „Das war quasi die Vorstufe zu dem, was der Pfälzerwald-Verein jetzt mit seinen Wegen gemacht hat“, erläutert Dörr.

Was die Wegewarte der Pfälzerwald-Verein sagen und wo um- und entmarkiert wurde, steht in unserem ausführlichen Bericht.