Einen naturkundlichen Spaziergang, bei dem die blühende Heide im Mittelpunkt steht, bietet das Forstamt Bad Dürkheim am Samstag, 24. August, ab 10 Uhr an. Treffpunkt für den Spaziergang, der nach Angaben von Förster Joachim Weirich über eine Strecke von etwa sechs Kilometern geht und rund vier Stunden dauern wird, ist der Waldparkplatz Drei Eichen in Seebach.

Weirich, der den naturkundlichen Spaziergang leiten wird, verweist darauf, dass die Besenheide, die häufig Erica genannt wird, eine prägende Pflanze im Pfälzerwald ist. Unterwegs werde er auch über den Zustand des Waldes informieren. Nach Angaben von Weirich ist die Tour etwas anstrengend, so seien mehrere An- und Abstiege zu bewältigen. Auch führe die Route überwiegend über schmale Pfade. Pausen seien eingeplant. Eine größere Rast mit Secco, Brezeln und Kaffeestückchen sei im kühlen Kleinen Eppental. Für unterwegs sollen die Teilnehmer Getränke mitbringen. Feste Schuhe und leichte, deckende Kleidung werden empfohlen. Der naturkundliche Spaziergang findet statt, wenn sich mindestens zehn Teilnehmer anmelden. Die Höchstteilnehmerzahl ist 25. Am Treffpunkt muss jeder Spaziergänger 20 Euro in bar zahlen. Bei Regen, Sturm oder Gewitter fällt der Spaziergang aus. Anmeldungen sind erforderlich unter E-Mail joachim.weirich@wald-rlp.de.