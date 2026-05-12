„Ins Himmelreich“ kann man am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Mai, ab Herxheim am Berg wandern. Die kulinarische Weinwanderung durch die Herxheimer Weinlage „Himmelreich“ erstreckt sich über einen vier Kilometer langen Rundkurs. Da die Wanderung direkt am Bahnhof vorbeiführt, empfiehlt sich für die Besucher die Anreise mit der Bahn. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag um 11 Uhr im Herxheimer Schlossgarten. Von hier aus können die Besucher an insgesamt sieben Ausschankstellen rasten. Dort präsentieren die Herxheimer Weingüter ihre Weine. Auch für ein großes Verpflegungsangebot ist mitten im Rebenmeer gesorgt.

Die Stände sind am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Besucher werden gebeten, aus Naturschutzgründen nicht vom beschilderten Wanderweg abzuweichen.