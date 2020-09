Die ersten von mehr als 1600 Pfeilwegweisern für das neue Besucherlenkungskonzept der Stadt Bad Dürkheim sind am Mittwoch in der Nähe der Limburg angebracht worden. Zwei Mitarbeiter der Firma Paschold aus Kulmbach stellten einen von mehr als 160 großen Holzpfosten mit den neuen Schildern auf. Die Firma hat unter anderem bereits den Pfälzer Weinsteig beschildert. Mit dem Konzept werden die Wanderwege um und durch Bad Dürkheim neu strukturiert. 25 Rundwanderwege erhielten marketingtaugliche Titel wie „Gottesburg und Teufelswerk: Rundwanderweg Klosterruine Limburg“. Wie Gerrit Altes, Leiter Marketing und Produkte, sagte, erfolgt die Beschilderung in zwei Etappen und soll bis Ende November abgeschlossen sein. Begonnen wird mit drei Routen, die Prädikatswanderwege werden sollen: der Limburg-Hammelstal-Hardenburg-Weg „Mönche, Mächte, Mythen“, der historische Rundwanderweg Leistadt „Sieben Waldwunder“ und der Seebacher Klosterwanderweg „Von Kaffeemühlchen und Schneckennudeln“.