Der Pfälzerwaldverein (PWV) Wachenheim veranstaltet gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr einen Wandermarathon. Zugleich wird das Burg- und Weinfest gefeiert.

Über zwei Strecken können die Teilnehmer auf die Wachtenburg wandern, schreibt der Verein in einer entsprechenden Mitteilung. Es gibt eine Halbmarathon über 21 Kilometer und 680 Höhenmeter und einem Vollmarathon über 42 Kilometer und 1420 Höhenmeter.

Die Anmeldung und der Ticketverkauf finden erstmals online über die Homepage des Pfälzerwaldvereins Wachenheim statt, der Preis von zehn Euro beinhaltet ein Versorgungspaket an den Kontrollstellen auf der Strecke sowie eine Urkunde für alle, die das Ziel auf der Wachtenburg erreichen, erläutert der PWV Wachenheim. Der Verein bittet darum, eigene Trinkbecher mitzubringen, um die Müllproduktion zu verringern.

Der Wandermarathon findet am Samstag, dem 20. Juni statt. Start für die kurze Route ist von 7 bis 10 Uhr, für die volle Strecke von 7 bis 8:30 Uhr. Wanderer können innerhalb dieser Zeitfenster individuell starten und ihr beliebiges Tempo laufen. Laut Andreas Lehr vom PWV ist das Motto „Durchhalten, Spaß haben und gesund am Ziel ankommen“. Eine Zeitmessung gibt es nicht, und auch keinen Wettbewerb.

Infos und Tickets

pwv-wachenheim.de