Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!“ Mit diesem Psalmwort sehen die Beteiligten die ökumenische Beziehung der Dürkheimer Kirchenmusiken gut beschreiben. Um das zu feiern, laden die Gemeinden von St. Ludwig und der Schlosskirche am Sonntag, 5. September, zu einem ökumenischen Wander-Orgelkonzert ein.

Der erste Teil des Konzerts beginnt um 18 Uhr in der katholischen Kirche St. Ludwig, um 19 Uhr folgt der zweite Teil in der Schloßkirche. Im ersten Teil des Konzerts (in St. Ludwig) erklingt eher klassische Orgelmusik. Zu Beginn Bachs Präludium und Fuge in h-Moll BWV 544; das Präludium dramatisch und stürmend, die Fuge eher episch und unerbittlich schreitend. Danach drei Werke aus der französischen Spätromantik: Cesar Francks Cantabile, gefolgt von Louis Viernes wirbeligem und leicht schrägen Impromptu und schließlich die 2. Fantasie des jung verstorbenen Jehan Alain, die klanglich irgendwo zwischen dem Orient und katholischer Mystik liegt. Den Abschluss bildet Schumanns Skizze Nr. 1 für Pedalflügel oder Orgel, ein ruppig-liebliches Charakterstück.

Im zweiten Teil (in der Schlosskirche) erklingen sowohl Jazzstandards als auch Bearbeitungen anderer moderner Stücke für Orgel sowie die „Toccata alla rumba“ von Andreas Wilscher. An dem endgültigen Programm wird noch gearbeitet.

Interessant wird hier das Zusammenspiel von Orgel und Schlagzeug sein, eine eher selten gehörte Kombination. Der prompte Anschlag des Schlagzeugs hilft der weichen Rhythmik der Orgel, diese hingegen kann gut einen Klangteppich unter das Schlagzeug legen. Konzert-Schlagzeugerin Marion Wetzel ist in allen Genres neuer Musik zu Hause. In beiden Konzerten übernimmt Bezirkskantor Johannes Fiedler den Orgel-Part.

Info

Wander-Orgelkonzert, Sonntag, 5. September, 18 Uhr, St. Ludwig, danach 19 Uhr, Schlosskirche, Bad Dürkheim. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06322 65689 oder 06322 8629.