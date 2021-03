Am Sonntag gegen 15 Uhr hat ein Wanderer im Wald zwischen dem Parkplatz „Drei Eichen“ und dem Naturfreundehause „Groß-Eppental“ illegal abgeladenen Müll entdeckt. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte mehrere Papierkartonagen und Grünschnitt am Wegesrand entsorgt. Umweltgefährdende Stoffe konnten nicht festgestellt werden. Die Beamten informierten das Ordnungsamt und das Forstamt über die illegale Müllentsorgung und bitten im Hinweise auf die Täter unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.