Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ihr 25-jähriges Bestehen feiert die „Galerie im Kitzig“ in Freinsheim. Hier zeigt Maler Walter Geiselhart ab Freitag in einer Jubiläumsausstellung eigene Werke. Für ihn ist es ein idealer Ort: In enger Nähe zur mittelalterlichen Stadtmauer malt Geiselhart seine Bilder. Das Atelier schmiegt sich beinahe an die alte Befestigung aus Sandstein.

Mit der Galerie und dem Atelier, von dessen einem Fenster sich der Blick auf den sogenannten „Kanonenturm“ und seinen schönen Bogenfries richtet, ging für den Künstler