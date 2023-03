Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lichter mitten im Wald und viel Platz auf einem Naturgelände: Das macht den Reiz der Romantischen Waldweihnacht auf dem Keschdeberg im Ludwigshain in Weisenheim am Sand aus. Nach zwei Jahren Zwangspause zog es viele Besucher zu dem vorweihnachtlichen Markt. Was dazu führte, dass die Anfahrt nicht ganz so romantisch war.

Eigentlich sollten die Parkplatzwächter dafür sorgen, dass das mit dem Parken klappt, aber zumindest am späten Samstagnachmittag sorgten sie eher für Frust. Der große Parkplatz