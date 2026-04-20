Die Waldstraße in Wachenheim muss wegen Unterspülung der Fahrbahn ab Dienstag, 21. April, voll gesperrt werden. Das teilt die Verbandsgemeinde Wachenheim mit. Grund dafür sei eine massive Unterspülung der Fahrbahn und die deshalb dringend notwendigen Bauarbeiten. Die Sperrung erfolgt zwischen der Hausnummer 51 und der Hausnummer 59 und dauert etwa zwei bis drei Wochen. Der Verkehr wird laut Verwaltung großräumig umgeleitet, die Umleitung wird ausgeschildert.