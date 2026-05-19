„Spätestens“ am Mittwoch soll die Wachenheimer Waldstraße wieder offen sein. Das hat der Wachenheimer Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU) am Montagabend im Stadtrat mitgeteilt. Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Waldstraße/K 16 nach der großflächigen Unterspülung sollen nach Angaben der Verwaltung am Dienstag beendet werden. Dann kann schon im Laufe des Tages das Befahren der Kreisstraße wieder ohne Behinderungen möglich sein. Bis zur Freigabe der Strecke sollen sich Autofahrer an die Sperrungen halten. Laut Verwaltung haben am vergangenen Mittwochabend und Donnerstag „rücksichtslose Verkehrsteilnehmer“ die Sperrstellen mehrfach zur Seite geräumt und die Straße befahren. Seit Dienstag, 21. April, ist die Waldstraße voll gesperrt – zwischen den Hausnummern 51 und 59. Wer in Richtung Lindenberg will, fährt über die B39 nach Neustadt und von dort in Richtung Bad Dürkheim – und umgekehrt.