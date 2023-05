Das kommende Wochenende steht in Weisenheim ganz im Zeichen des Waldspektakulums mit Waldleuchten im Ludwigshain. Das Waldspektakulum gehört zu den vier Veranstaltungen, die in diesem Jahr trotz der Vogelschutzauflagen im Ludwigshain stattfinden dürfen.

Am Samstag ist das Fest von 12 bis 23 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Am Samstag spielen um 13 Uhr die Dubbeglas-Brieder. Olli Roth verzaubert ab 17 Uhr musikalisch den Wald. Ab 20 Uhr wird der Ludwigshain in ein romantisches Licht getaucht.

Am Sonntag tritt nach dem Frühschoppen die Gruppe Xxtra auf, ab 15 Uhr gehört die Freilicht-Bunde den Happy’s mit Achim Kaul und Roman Nagel. Ab 14 Uhr gibt es für die Kinder Ponyreiten und Kinderschminken.