Weinverkosten und handgemachte Musik in romantischer Umgebung: Das Waldspektakulum lockt am 13. und 14. April, Ausflügler auf den Festplatz am Ludwigshain.

Organisiert wird das zweitägige Fest von den Weingütern Gehrig und Langenwalter sowie der Edelobstbrennerei Scherner. Man wolle am bewährten Konzept festhalten und bei freiem Eintritt für Groß und Klein etwas bieten, berichtet Mitveranstalter Thorsten Langenwalter. Eröffnet wird am Samstag um 12 Uhr mit einem Frühschoppen. Um 13 Uhr beginnt das Musikprogramm. Hier habe man bewusst auf hochwertige Künstler aus der Region gesetzt, die ohne große Technik einen Mix von Rock, Pop, Schlager und eigenen Songs spielen. Finanziert werde es allein durch den Getränkeverkauf.

Den Anfang macht am Samstag ab 13 Uhr Olli Roth mit seinem Soloprogramm „Let The Music Do The Talking“. Ab 17 Uhr spielt das Rock-Duo „Zape Duster“ eigene Versionen unter anderem von ZZ-Top, AC/DC, Linkin Park und Rammstein. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Frühschoppen, um 12 Uhr spielen Achim „Zeppi“ Degen und After-Work-Party-Gastgeber Stefan Kahne und ab 15 Uhr die beiden „Anonyme Giddarischde“-Mitglieder Achim Kaul und Roman Nagel.

Stimmungsvoller Höhepunkt an beiden Tagen ist das Waldleuchten, sagt Langenwalter. Neben Sicherheitsaspekten werde auch der Naturschutz berücksichtigt. Man wolle nur an Bäumen auf dem Festplatz optische Akzente setzen. Für die jungen Besucher gibt es neben dem Spielgelände einen Kinderschminkstand, angeboten vom Gemeindekindergarten.

Kulinarisch ist das Waldspektakulum breit aufgestellt: Es gibt Stände mit Crêpes und Dinnele. Der Kita-Förderverein bietet Kaffee und Kuchen. Als neuer Caterer konnte das Hotel-Restaurant Speeter (Weisenheim am Berg) mit Pfälzer Speisen gewonnen werden. Herzstück des Festwochenendes sind zwei mobile Theken, an denen die Weingüter und die Edelobstbrennerei ihre neuen Jahrgangsweine und Destillate präsentieren. Es können pro Weingut zehn Weine sowie Sekt und Secco verkostet werden, erklären der Veranstalter.

Termin

Waldspektakulum in Weisenheim am Sand, 13. und 14. April, auf dem Festplatz am Ludwigshain (Keschdeberg). Geöffnet Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Eintritt frei.