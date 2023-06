Das Forstamt und die Stadt Bad Dürkheim haben im Limburg-Dürkheimer Wald jetzt vier Tankcontainer mit Löschwasser platziert. Jeweils 26.000 Liter passen in einen solchen Container. Die Standorte wurden so gewählt, dass sie möglichst große Bereiche abdecken, in denen es für die Einsatzkräfte im Fall eines Waldbrands schwierig ist, schnell eine Versorgung mit Löschwasser aufzubauen.

Die Dürkheimer Feuerwehr folgte mit dem Aufstellen der Container dem Vorbild der Freinsheimer Kameraden, die das erstmals im vergangenen Jahr praktizierten. Auch in der Verbandsgemeinde Leiningerland gebe es entsprechende Überlegungen, sagte Forstamts-Leiter Frank Stipp.

Wo genau die Container stehen und warum sie im Fall der Fälle so wichtig sind, steht in unserem ausführlichen Artikel.