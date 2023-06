Wegen der hohen Waldbrandgefahr will die Verbandsgemeinde Freinsheim wie im Vorjahr vier Container mit jeweils 25.000 Liter Wasser im Wald aufstellen. Damit will die Feuerwehr insbesondere genug Wasser für den Erstangriff bereit halten.

Wie Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) auf Anfrage sagte, könnten durch die Container, die insgesamt so viel Wasser fassen wie 40 Tanklöschfahrzeuge, Waldbrände besser bekämpft werden. „Auch wenn wir schnell einen Ringverkehr einrichten, dauert es zu lange, bis ein gefülltes Fahrzeug an der Brandstelle ist“, verdeutlichte Oberholz, der auch die Nähe zur Wohnbebauung in Weisenheim und Bobenheim am Berg im Blick haben muss.

Die Container vom Hafen in Mannheim seien bestellt und sollen spätestens zum 1. Juli im Wald bereit stehen. Sie werden zwischen Lindemannsruhe und Höningen sowie oberhalb des Ungeheuersees aufgestellt. Zuvor werden sie noch gereinigt und an der Eyersheimer Mühle an einem Hydranten der Vorderpfalzberegnung mit Wasser aus dem Altrhein gefüllt. Die Container befinden sich auf Fahrgestellen, die von einer Spedition ausgeliehen werden. 20.000 Euro kostet dieser Waldbrandschutz die Verbandsgemeinde.

Das Wasser, das im Sommer 2022 für mögliche Brände im Wald bereit stand, wurde nicht gebraucht. Es wurde laut Oberholz im Herbst bei einer Übung im Wald verteilt.