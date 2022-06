Die Feuerwehr Bad Dürkheim ist am Freitag um 9 Uhr zu einem Waldbrand oberhalb der Papierfabrik Schleipen ausgerückt. Laut Einsatzleiter Heiko Freunscht brannte Waldboden auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern. Es sei schwierig gewesen, das Feuer in dem unwegsamen Gelände zu erreichen. Die Feuerwehrleute haben mit Waldbrand-Hacken, Rucksäcken mit Spritzpistolen sowie Feuerpatschen bereits vorgearbeitet, anschließend habe man den letzten Brandrest mit Hilfe von 600 Litern Wasser löschen können. 20 Einsatzkräfte in vier Fahrzeugen waren bis gegen 11.15 Uhr vor Ort. Entdeckt wurde der Brand vom Forstamt Bad Dürkheim.