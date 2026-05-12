Mit Löschwasercontainern will sich die Feuerwehr gegen Waldbrände wappnen. Regen hat ausgerechnet am Tag der Aufstellung den Waldboden unbefahrbar gemacht.

So früh sollten sie noch nie in den Wald gebracht werden: die Löschwassercontainer, die von der Feuerwehr Freinsheim bereits im fünften Jahr befüllt werden. Zuvor war immer ein Termin im Sommer dafür eingeplant worden. Doch in diesem Jahr hatte bereits der Frühling wenig Niederschlag zu bieten. Die Folge: Die Waldbrandgefahr stieg mit der Anzahl der Sonnenstunden stark an. An der A 63 zwischen Kaiserslautern und Sembach fing das erste Waldstück in dieser Saison Feuer, und bei der Feuerwehr schrillten die Alarmglocken. „Ich hatte das Gespräch mit Forstamtsleiter Stipp gesucht und beschloss danach, die Container früher zu bestellen“, erklärte Freinsheims Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz ( FWG).

Statt vier wurden in diesem Jahr nur drei Container von einem Verleih-Unternehmen am Mannheimer Hafen geordert. Der Standort am Ortseingang von Höningen sollte wegfallen. „Hier gibt es drei schlagkräftige Wehren in der Nähe“, so Oberholz. Festhalten will man an den Standorten Lindemannsruhe, Ungeheuersee und der Einfahrt am Rahnfelsen.

20.000 Euro investiert die Verbandsgemeinde

Im Wald sollen die Container bis September verbleiben, also fünf statt drei Monate. Da jedoch der vierte Container nicht bestellt wird, zahlt die Verbandsgemeinde laut Oberholz wie in den Vorjahren 20.000 Euro. Der Erstangriff der Feuerwehr soll durch die Container verbessert werden. Außerdem verkürzen sich dadurch die Fahrwege. Rund 26.000 Liter Wasser passen in einen Container. Um so viel Wasser zu transportieren, würden neun bis zehn Tanklöschfahrzeuge benötigt, so Oberholz.

Am Montag war es dann soweit: Mit Altrheinwasser aus einem Hydranten des vorderpfälzischen Beregnungsverbands sollten die drei Container am Eyersheimer Hof gefüllt werden. Für jeden Container waren etwa 40 Minuten Füllzeit angesetzt. Just in der Nacht zuvor hatte es aber geregnet und es ergossen sich noch am Morgen diverse heftige Regenschauer auf Meike Oberholz und die beiden Feuerwehrmänner, die sie unterstützten.

Die 15 Liter Regen pro Quadratmeter, die in der Nacht zuvor gefallen waren, hatten die Waldbrandgefahr zwar erheblich entschärft, aber auch den Boden sehr glitschig gemacht. „Die Reifen drehen durch“, bekam Oberholz am Montagmittag am Parkplatz der Lindemannsruhe von seiner Tochter vermeldet. Entschieden wurde daraufhin, den Container erstmal dort zu belassen. „Er soll eigentlich zum Ungeheuersee transportiert werden, aber das ist derzeit unmöglich“, musste Oberholz feststellen. Ein weiterer befüllter Container wartet auf den Abtransport auf dem Gelände der Kläranlage in Weisenheim am Sand, der dritte muss erst noch befüllt werden.

Stopp am Parkplatz Lindemannsruhe. Hier geht es für den Lkw nicht weiter. Foto: Meike Oberholz

Kein Zeitdruck mehr

In Zeitdruck ist die Wehr ohnehin aktuell nicht: Forstamtsleiter Frank Stipp ist erleichtert, dass in dieser Woche weitere Regenfälle gemeldet sind und die Waldbrandgefahr dadurch gering ist. „Im Moment sieht es gut aus. Die Frage ist aber: Wie geht es weiter?“, so Stipp. Derzeit seien nur die oberen Schichten gut durchnässt. „Für den Wald wäre alle 14 Tage ein leichter Landregen günstig“, erklärt er. Das sei auch für die Vegetation wichtig.