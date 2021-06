Unter dem Motto „Wald statt Asphalt“ haben am Samstag bundesweit Tausende Menschen für eine Verkehrswende demonstriert. Wie lief die Aktion in Dürkheim?

Das Klimabündnis Dürkheim hatte dazu aufgerufen, sich an dem Tag zu beteiligen. Anders als etwa zwischen Landau und Annweiler, wo etwa 650 Radfahrer auf der B 10 gegen den geplanten Ausbau der Bundesstraße demonstrierten, war die Resonanz in Dürkheim allerdings überschaubar. Gerhard Rügauf, einer der Organisatoren der Aktion in der Kurstadt, bezifferte die Teilnehmerzahl auf ein gutes Dutzend. Angesichts der Ferien und des Wetters sei er aber nicht unzufrieden mit dem Zuspruch. „Natürlich gab es auch einige wenige negative Kommentare. Aber die allermeisten Menschen haben sehr positiv reagiert“, berichtet Rügauf. Die Demonstranten machten sich in zwei Fahrrad- und drei Fußgängergruppen auf den Weg Richtung Innenstadt, um auf die „dringende Notwendigkeit“ einer Mobilitätswende auch in Bad Dürkheim hinzuweisen.

Infostand abgesagt

Besondere Anliegen der Demonstranten waren bessere Fahrradabstellmöglichkeiten vor Geschäften sowie eine für Radfahrer ungefährliche Anbindung des Gewerbegebiets Bruch. Dies sei zentral für die Verkehrswende in Dürkheim, so Rügauf. Nachmittags habe er Geschäftsinhabern im Bruch ein Schreiben mit der Bitte überbracht, für qualitativ gute Radabstellplätze zu sorgen.

Einen geplanten Infostand sagten die Initiatoren ab, nachdem die Stadtverwaltung die bevorzugten Standorte auf dem Römerplatz oder im Kurpark abgelehnt hatte. Auf dem alternativ angebotenen Bahnhofsvorplatz sei zu dieser Zeit „nichts geboten“, so Rügauf .