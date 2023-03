Von Traude Prün

Helden kämpfen gegen das Böse wie man weiß. Heldinnen natürlich auch. Sie machen die Welt ein Stück besser. Die wahren Helden heißen für mich nicht James Bond oder Miss Marple, Batgirl oder Spiderman. Sie heißen Lieselotte, Lothar, Simone, Bernd. Wie du und ich eben. Sie sind die Helden des Alltags. Sie kämpfen nicht nur eine Episode lang. Sie kämpfen alle Tage für eine bessere Welt. Lieselotte ist die Frau, die ihren Mann gepflegt hat. Viele, viele Jahre lang. Mit viel Geduld, mit Fantasie und nicht zuletzt mit Humor hat sie ihn begleitet bis zu seinem letzten Atemzug. Ihre eigenen Wünsche hat sie hintangestellt. Lothar ist Alkoholiker. Er ist trocken. Zig Jahre schon trinkt er nicht mehr. Obwohl an manchen Tagen die Sehnsucht groß ist, zur Flasche zu greifen. In der Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes macht er sich und anderen Mut.

„Nur für heute“

Menschen wie Lieselotte und Lothar sind meine Helden! Sie nehmen jeden Tag neu den Kampf des Lebens auf sich und kneifen nicht. Ihr Geheimnis heißt: „Nur für heute“. Wochen, Monate, Jahre, nie mehr trinken: eine Riesenaufgabe! Davor kann man verzagen. Aber einen Tag – das kann man schaffen. Also „nur für heute“ greife ich nicht zur Flasche. Freundlich bleiben, wenn der verwirrte Mensch dieselbe Geschichte erzählt, immer wieder. Wie schnell reißt der Geduldsfaden! Aber „nur für heute“ gelassen bleiben – das lässt sich machen. Das ganze Haus aufräumen – viel zu viel! Aber eine Viertelstunde, ein Pensum „nur für heute“ – das sollte gehen.

„Nur für heute“, eine simple Lebenshilfe. Sie stammt übrigens von Johannes XXIII. Zehn Gebote der Gelassenheit hat er aufgeschrieben. Zum Beispiel: Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben – ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Nur für heute werde ich keine Angst haben. Das klingt fast wie bei Jesus: Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. (Matthäus 6,34) „Nur für heute!“ ein gutes Rezept! Was packen Sie an – „nur für heute“?