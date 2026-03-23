Für SPD und FDP hat die Landtagswahl gravierende Folgen: Die einen verlieren die Staatskanzlei, die anderen müssen den Landtag verlassen. Wie soll es weitergehen?

„Nicht vorherzusehen“ war aus Sicht der Bundestagsabgeordneten und SPD-Unterbezirksvorsitzenden Isabel Mackensen-Geis aus Bad Dürkheim das Ergebnis der Landtagswahl. „Die Stimmung war gut. Wir waren viel an den Türen unterwegs und hatten dort einen anderen Eindruck gewonnen“, so Mackensen-Geis, die sich noch Zeit lassen will, um das Ergebnis genau zu analysieren. Sie halte nichts davon, in irgendeine Richtung vorzupreschen.

Landesweit hat die SPD fast zehn Prozentpunkte verloren, im Wahlkreis Bad Dürkheim knapp acht. Einen SPD-Abgeordneten aus dem Kreis Bad Dürkheim wird es in den kommenden fünf Jahren nicht mehr geben. Das Direktmandat hat erneut der CDU-Mann Markus Wolf aus Bad Dürkheim errungen. 2021 allerdings war sein Konkurrent, der Grünstadter Christoph Spies, über die Landesliste doch noch ins Parlament gelangt. Diesmal ist er 40-Jährige nicht wieder angetreten, stattdessen ging Angela Hubach für die Genossen ins Rennen.

Wo soll die Trendwende herkommen?

Auch wenn es für die Freinsheimerin am Ende nicht gereicht hat: Spies bescheinigt ihr, dass sie mit 29,7 Prozent Erstimmen-Anteil ein „sehr, sehr gutes Ergebnis“ eingefahren habe. Auch auf den SPD-Spitzenkandidaten und bisherigen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer lässt der Grünstadter nichts kommen. In der Existenzkrise sieht Spies die Sozialdemokratie trotz des Verlusts der Mainzer Staatskanzlei nicht, jedenfalls nicht in Rheinland-Pfalz: „Wir stellen im neuen Landtag knapp ein Drittel der Abgeordneten und werden mitregieren.“

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Kritischer bewertet Unterbezirksvorsitzender Christoph Glogger die Lage: „Die SPD muss sich neu erfinden. Ich sehe sonst nicht, wie eine Trendwende kommen soll. Ich habe den Eindruck, dass die Leute nicht mehr wissen, wofür die SPD eigentlich steht.“ Er vermisse eine klare Linie, vieles sei zu kleinteilig und nicht mutig genug. Ein Problem sieht Glogger darin, dass die beiden Parteivorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil gleichzeitig Ministerämter ausüben. Dadurch sei es sehr schwierig, das Profil der Partei zu schärfen. Positiv bewertet Glogger, dass die SPD im Wahlkreis weit über den Ergebnissen des Bundestrends gelegen habe. Ganz, so der frühere Bad Dürkheimer Bürgermeister, habe man sich diesem aber nicht entziehen können.

Die Wähler haben einer Fortsetzung der Ampelkoalition eine Absage erteilt. Foto: Peter Kretzschmar

Susanne Fliescher, stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende, ist überrascht, dass Alexander Schweitzer als Ministerpräsident nicht wiedergewählt wurde. „Seine Beliebtheitswerte waren gut und er hat gute Arbeit gemacht.“ Noch mehr treibe sie aber das gute AfD-Wahlergebnis um, gibt Fliescher zu. „Damit kann keiner im Wahlkreis zufrieden sein.“ Warum viele junge Menschen die AfD gewählt haben, ist ihr nicht klar. „Hier in der Region haben es die jungen Leute doch gut getroffen.“

FDP: Motivation bei 2,1 Prozent

Noch schlimmer als die Sozialdemokraten hat es die FDP erwischt – die Liberalen sind im neuen Landtag nicht mehr vertreten. Aber warum? Manfred Bühler ist überzeugt, dass die FDP im Wahlkampf auf die falschen Themen gesetzt hat. Anstatt sich auf klassische liberale Schwerpunkte wie innere und äußere Sicherheit oder das „Hauptthema“ Wirtschaft zu konzentrieren, habe man die falschen Akzente gesetzt. Nach dem enttäuschenden Wahlergebnis erkennt Bühler vor Ort einen Rückgang des Engagements: „Ich würde sagen, die Motivation ist derzeit nicht bei null, sondern bei 2,1 Prozent“, sagt er in Anspielung auf das schlechte Abschneiden der FDP. „Ich bleibe Liberaler, ich bleibe mit Herzblut dabei“, betont er aber.

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Willi Simon ist es um die FDP trotz des desaströsen Wahlergebnisses nicht bange. Der langjährige Freinsheimer Ortsvorsitzende der Liberalen hat schon öfter die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sehen. „Immer wieder hat sie es geschafft, wieder Fuß zu fassen. Deshalb bin ich optimistisch“, meint der 73-Jährige. Eine liberale Kraft brauche man in Deutschland nach wie vor.

Simon bedauert, dass nach Christian Lindner nicht eine Persönlichkeit wie Alexander Graf Lambsdorff die Geschicke der Bundespartei leitete. „Ich bin der Meinung, dass wir so jemanden an der Spitze brauchen. Jemand, der ein gewisses Ansehen und entsprechendes Charisma hat.“

Auch Petra Dick-Walther, Kreisvorsitzende und Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, sieht ihre Partei vor der Aufgabe, sich neu aufzustellen – personell wie inhaltlich. „Eine liberale Wirtschaftspartei wird benötigt. Wir brauchen aber eine klare Haltung, in welche Richtung wir wollen und dann die richtigen Köpfe, um das zu transportieren.“ Dick-Walther, deren Aufgabe als Staatssekretärin voraussichtlich Mitte Mai endet, will weiter für liberale Inhalte streiten: „Ich freue mich, wieder mehr Zeit für die Kommunalpolitik zu haben.“