Eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze sieht die CDU als Basis von Wohlstand und Lebensqualität. Sie will erfolgreiche Unternehmen unterstützen und ansiedeln, plant die Nutzung verwaister Schaufenster, offenes Wlan und Co-Working in der Stadt sowie die vollständige Einführung eines Parkleitsystems. Die Sanierung der Brunnenhalle gelte es, mit einem soliden Konzept umzusetzen.

Im Sinne eines guten Miteinanders legt die CDU Wert auf die Förderung und Wertschätzung ehrenamtlichen Engagements. Einen stärkeren Fokus will sie auf Kinder, Jugendliche und Senioren legen. So stehe die Erweiterung der Kita an der Isenach, der Neubau der Kita Ungstein sowie eine zügige Entscheidung über den Neubau einer Kita an der Valentin-Ostertag-Schule auf der Agenda – ebenso wie die Sicherung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen. Man wolle Treffpunkte für Jugendliche schaffen, das Spielplatzkonzept schnell umsetzen und Angebote für Senioren in der Stadt schaffen. Die Versorgung mit Allgemein- und Fachärzten gelte es sicherzustellen.

Beim Thema Verkehr spricht sich die CDU für Mobility on demand sowie die Einführung von Mitfahrerbänken und Bürgerbus aus. Sie wolle sich für den Bau einer Rad- und Fußgängerbrücke an der Kreuzung Kanalstraße/B37 einsetzen sowie die Umsetzung eines „Shared Space“ als Übergang vom Bahnhof in die Innenstadt. Als weitere Projekte nennt die CDU, die die Ortsteile wieder mehr in den Fokus rücken möchte, die Umsetzung von Solarstrategie und Klimaschutzkonzept, Hochwasserschutz und Stadtgrün zur Anpassung an die Klimafolgen sowie die Ermöglichung zeitgemäßer Bestattungsformen auf allen Friedhöfen.