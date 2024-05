Es ist Wahlzeit, und da schlagen im Mai nicht nur die Bäume aus, sondern auch die Plakatierungen ins Kraut. Kaum ein Laternenpfahl, ein Bäumchen oder Straßenschild, das nicht mit einem Konterfei oder Slogan verziert wurde. Teilweise trägt ein kleiner Pfahl sogar die Last zweier gewichtiger Botschaften. So zum Beispiel am Kreisel zwischen Fronhof und Obstmarkt. Da kommt es derzeit zu einer ungewöhnlichen Melange. So sagt die FDP über Kandidat Peter Brodhag: „Sieht den Wald, nicht nur die Bäume“. „Junge Menschen brauchen Räume“, kontert die SPD. Perfekt ist der plakative Paarreim!

Ob die beiden Parteien in der Dürkheimer Stadtpolitik gut zusammenpassen, da soll sich bis zum 9. Juni jeder Wähler einen eigenen Reim drauf machen. Angesichts der Fülle der Wahlplakate, lässt sich indes munter weiterdichten. Etwa so: „Keine Sorge, Wähler, sind auch von Plakaten voll die Räume/ Nach der Kommunalwahl siehst du endlich wieder Bäume.“