Die Suche nach einem möglichst breiten Konsens in der Bad Dürkheimer Stadtpolitik hat nicht nur Vorteile.

In Bad Dürkheim wird im Stadtrat lange diskutiert – oft mit dem Ergebnis, dass sich (fast) jeder im Beschluss wiederfindet. Das hat Vorteile: großen Rückhalt für eine einmal getroffene Entscheidung etwa oder idealerweise auch die Qualität des Beschlusses selbst. Die Bürgerinnen und Bürger aber nehmen die Unterschiede in den Positionen oft nur noch graduell wahr. Für die Parteien selbst erweist sich die Konsensorientierung gerade in Wahlkampfzeiten als schwierig. Denn man greift unter Umständen schnell eine Entscheidung an, die man selbst mitgetragen hat. Oder reagiert empfindlich auf offensichtliches, aber ungewohntes Wahlkampfgetöse aus dem anderen Lager.