Die Bürger der Verbandsgemeinde Freinsheim werden Ende nächsten Jahres an die Wahlurnen gerufen. Denn die Wahlzeit von Bürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) endet nach acht Jahren Amtszeit am 28. Februar 2024. Die Wahl des Verbandsbürgermeisters muss zwischen dem 1. September und dem 1. Dezember stattfinden. Der Verbandsgemeinderat hat ein Vorschlagsrecht, um den genauen Termin in diesem Zeitraum zu bestimmen. Den Termin wird dann von der Kreisverwaltung festgelegt.

Die Verwaltung in Freinsheim schlägt als Wahltermin den 5. November 2023 vor, eine mögliche Stichwahl könnte am 19. November stattfinden. Die Kreisverwaltung hat im Vorfeld erkennen lassen, dass sie mit dem Termin einverstanden wäre, so die Verwaltung.

Mehrere Krisen fielen in seine Amtszeit

Oberholz hat am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt, wieder kandidieren zu wollen. Der 53-Jährige blickt auf mehrere herausfordende Krisen zurück, die in seine Amtszeit gefallen sind: von der Flüchtlingskrise gleich zu Beginn, über Corona bis zum Krieg in der Ukraine und der Energiekrise. „Krisenmüde bin ich dadurch nicht geworden, die Zeit verging sowieso wie im Flug“, sagte er. Eine erneute Kandidatur sei für ihn „selbstverständlich“.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird über dem Terminvorschlag der Verwaltung in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag, 22. November, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses „Pfälzer Hof“ in Weisenheim am Sand beraten. Der Verbandsgemeinderat entscheidet dann am 6. Dezember.