125 Wachtenburg Winzer: Die Wachenheimer Genossenschaft setzt in schwierigen Zeiten auf Teamarbeit an der Spitze. Zwei Vertriebsprofis sollen für mehr Sichtbarkeit sorgen.

Das Wort Mut war oft zu hören an dem Abend, mit dem die Wachtenburg Winzer in ihr Feier-Wochenende zum 125-jährigen Bestehen starteten. Peter Zimmermann, der derzeit mit seinen Vorstandskollegen die Geschicke der Genossenschaft lenkt, mahnte mehrfach „Mut zur Veränderung“ an oder sprach von „mutigen Entscheidungen“, die nötig seien, um die Genossenschaft in eine gute Zukunft zu führen. Schon die Gründung der Wachtenburg Winzer 1901 sei „keine romantische Idee, sondern eine mutige wirtschaftliche Entscheidung“ gewesen, betonte Zimmermann. Die vergangenen 125 Jahre seien geprägt gewesen von harter Arbeit und Leidenschaft für den Weinbau. 24 Familien liefern derzeit im Haupterwerb an die Genossenschaft.

„Erfolg ist nicht selbstverständlich“

„Die Wachtenburg Winzer haben sich nie darauf verlassen, dass Erfolg selbstverständlich ist“, würdigte der Wachenheimer Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Er haben den Mut der Genossenschaft in den vergangenen Jahren erlebt – etwa als es um Investitionen ins neue Kelterhaus, die Vinothek oder in die Weinbar „Unfassbar“ gegangen sei. Dies seien sichtbare Zeichen des Innovationsgeists und des Zukunftsvertrauens der Genossenschaft. „Die Wachtenburg Winzer sind ein bedeutendes Stück Wachenheimer Geschichte.“

Peter Zimmermann will mit dem Vorstand die Weichen für eine gute Zukunft stellen. Foto: Peter Kretzschmar

Krise dominiert die Gegenwart

Die Gegenwart im Weinbau indes ist geprägt von Krise. Auch die war am Freitagabend allgegenwärtig. Kein Alkohol zu trinken gehöre zum modernen Lifestyle, die abendländische Weinkultur sei auf dem Rückzug, sagte Zimmermann. Die Gastredner, Brancheninsider Bernd Kost und Steven Kärgel, Vorsitzender der Vereinigung Pfälzer Winzergenossenschaften und Geschäftsführer des Deidesheimer Winzervereins, berichteten von deutlich zurückgehendem Pro-Kopf-Konsum. Dieser sei auf einem nie dagewesenen Tiefstand seit Ende der 1950er-Jahre, erklärte Kärgel. „Der Fasswein-Markt, wie wir ihn kennen, wird nicht mehr zurückkehren“, sagte Zimmermann.

Doch wie wollen die Wachtenburg Winzer darauf reagieren? Seit Ende vergangenen Jahres ist die Position des Geschäftsführers vakant. Die Genossenschaft hatte sich 2023 vom langjährigen Geschäftsführer Albert Kallfelz getrennt, Ende 2025 war auch für den Nachfolger Christoph Rehklau Schluss. Seitdem leitet der ehrenamtliche Vorstand um Zimmermann die Geschäfte gemeinsam mit den Führungskräften der Genossenschaft. Auf „absehbare Zeit“ werde der Posten des Geschäftsführers nicht mehr besetzt, erklärte Zimmermann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Stattdessen würden Entscheidungen „nach dem zutiefst genossenschaftlichen Vier-Augen-Prinzip getroffen“. Das Team solle im im Vordergrund stehen. Vorschläge aus den Reihen der Mitarbeiter würden vom Vorstand bewertet und bewilligt, erläuterte Zimmermann die neuen Entscheidungswege. Dies bedeute mehr Verantwortung für die rund 30 Mitarbeiter der Genossenschaft – und mehr Entwicklungsmöglichkeiten. Bei dem in absehbarer Zeit anstehenden Generationswechsel im Vorstand könne auch „der Kellermeister oder jemand aus dem Vertrieb“ zum Zuge kommen, nannte Zimmermann Beispiele für Aufstiegsmöglichkeiten.

Vertrieb soll gestärkt werden

Operativ wollen Zimmermann und sein Team den Vertrieb der Genossenschaft massiv stärken: „Wir müssen sichtbarer werden – in ganz Deutschland.“ Derzeit seien die Wachtenburg Winzer außerhalb der Pfalz vor allem im Ruhrgebiet stark vertreten. Weitere Regionen sollen hinzukommen. Dabei helfen zwei Fachleute: Alexander Ultes übernimmt ab Juni die Position des Vertriebsleiters. Er hatte zuletzt in der Feinkostbranche gearbeitet und war davor beim Weingut Zotz in Baden tätig. Außerdem wechselt Alexander Ultes zu den Wachtenburg Winzern. Er hatte zuletzt im Weinhandel gearbeitet.

Weine der Wachtenburg Winzer sollen sichtbarer werden. Foto: Peter Kretzschmar

Weine der Genossenschaft, denen er besonderen Erfolg zutraut, stellte Wein- und Kulturbotschafter Michael Reuther am Freitagabend vor. Darunter einen international gefragten Chardonnay, eine rote Cuvée und natürlich zwei Rieslinge.

Wein- und Kulturbotschafter Michael Reuther (links) und Zweiter Kellermeister Jörg Rödel mit einer Auslese aus dem Jahr 1975. Foto: Peter Kretzschmar

2025 waren die Wachtenburg Winzer zur besten Genossenschaft Deutschlands gekürt worden. „Der deutsche Wein hat Zukunft. Wir müssen nur dort sein, wo die Kunden sind“, nannte Zimmermann das Rezept, das der Genossenschaft eine erfolgreiche Zukunft sichern soll.

Jubiläum

Die Wachtenburg Winzer feiern ab Samstagnachmittag ihr Jubiläum im Winzerhof. Am Sonntag, 24. Mai, steht ab 11 Uhr ein Familientag auf dem Programm. Am Montag klingt das Jubiläum mit Livemusik ab 11 Uhr aus.

