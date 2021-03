Schon wieder waren auf der Wachtenburg Menschen zugange, die fremdes Eigentum zerstört haben. Insgesamt haben Vandalen in den vergangenen Wochen einen Schaden von mehr als 1000 Euro verursacht.

Wer am Dienstagabend zur Wachtenburg schaute, sah sie nicht – wie sonst zur Zeit der Mandelblüte üblich – in pink-rosa Licht getaucht. „Nur“ die übliche Beleuchtung erhellte die Burgmauern. Die Erklärung: „In der Nacht zum Dienstag müssen Leute oben gewesen seien, die den Großteil der Folien, die über die Burgscheinwerfer gespannt waren, zerstört haben“, berichtete Dieter Weilacher, Vorsitzender des Förderkreises zur Erhaltung der Burgruine Wachtenburg. Mit Hilfe der Mitarbeiter des Wachenheimer Bauhofes konnten die 24 Folien, die teilweise auf Holzrahmen befestigt sind, in einem Sondereinsatz wieder instandgesetzt werden, sodass die Burg bereits am Mittwochabend wieder im romantischen Licht erstrahlte.

Wie Weilacher weiter mitteilte, waren die Vandalen nicht zum ersten Mal aktiv: „Der Schaukasten auf dem Burggelände wurde mit einem schweren Gegenstand zerstört und von drei Sandsteintreppenstufen wurden die Ecken abgeschlagen.“ Er schätzt den entstandenen Schaden auf über 1000 Euro. Außerdem sind – wie mittlerweile vielerorts – zwei Elektroverteilerkästen im Eingangsbereich der Burg mit Farben beschmiert worden.