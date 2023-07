Für Plein-Air-Darbietungen wurden Kammermusik und Sinfonien eigentlich in den seltensten Fällen geschaffen. Nichtsdestotrotz sind die sommerlich-leichten Konzerte unter freiem Himmel längst bei vielen Reihen das Sahnehäubchen des Jahres. In Wachenheim und Freinsheim stehen am nächsten Wochenende jetzt gleich zwei dieser Open-Air-Events an, und eines davon ist sogar eine Abschiedsvorstellung.

Denn wenn Sebastian Lastein am Samstag bei der „Wachenheimer Serenade“ als Dirigent im sommerlichen Ambiente des Weinguts Bürklin-Wolf mit dem Württembergisches Kammerorchester Heilbronn ein Programm mit Schwerpunkt Romantik präsentiert und bei Carl Maria von Webers Klarinettenquintett B-Dur op. 34 in der Fassung für Klarinette und Streichorchester auch selbst als Solist in den Ring tritt, wird dies für den 38-Jährigen der letzte Auftritt als künstlerischer Leiter der traditionsreichen Konzertreihe sein. Er hatte diese Funktion 2015 im Alter von gerade mal um die 30 übernommen, doch jetzt habe man sich für eine Neubesetzung entschieden, teilt der Vereinsvorsitzende Eckhard Hilgemann auf Nachfrage mit. Mit Barbara Giepner, Solo-Bratschistin der Staatsphilharmonie, hoffe man auch auf das gute Netzwerk des Ludwigshafener Vorzeigeorchesters zurückgreifen zu können und habe deshalb einen Wechsel herbeigeführt, der aber nicht in der Person, sondern allein in der Funktion begründet sei.

Eine Verabschiedung in Wachenheim

Dementsprechend soll Lastein bei dem Konzert auch feierlich verabschiedet werden. Für die passende Stimmung sollte das Programm sorgen, bei dem die 19 Musikerinnen und Musiker neben dem Klarinettenkonzert von von Weber auch noch Mozart Divertimento D-Dur (KV 136), Josef Suks Serenade für Streicherorchester Es-Dur op. 6 und die St. Paul’s Suite op. 29 von Gustav Holst auf dem Spielzettel haben.

Harfe und Flöte in Freinsheim

Nur einen Tag später, am Sonntag, steht dann im Hof des Freinsheimer Von-Busch-Hof-Ensembles schon das nächste Open-Air-Konzert an, das zugleich den Saisonabschluss der Reihe „Von-Busch-Hof konzertant“ darstellt. Das Programm bringt dabei unter anderem eine zarte Instrumentenkombination zu Gehör, der man keine der für Freiluftkonzerte üblichen akustischen Beeinträchtigungen wünscht: Hanna Mangold, stellvertretende Soloflötistin der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, und Nora von Marschall, Harfenistin am Nationaltheater Mannheim, interpretieren dabei Mozarts Konzert für Flöte und Harfe C-Dur (KV 299). Eingerahmt wird dieses Konzert von zwei Sinfonien – Mozarts „große g-Moll-Sinfonie“ Nr. 40 (KV 550) und Schuberts 5. Sinfonie B-Dur (D 485) –, beide dargeboten vom „hauseigenen“ „Busch-Hof Consort“, das ebenfalls überwiegend aus Musikern der großen Orchester der Region besteht.

Termine

„Das große Sommerkonzert“ der Wachenheimer Serenade mit dem Württembergisches Kammerorchester Heilbronn findet am Samstag, 8. Juli, ab 19 Uhr im Hof des Weinguts Bürklin-Wolf in Wachenheim statt (Ausweichspielort bei unbeständigem Wetter ist die Kulturscheune des Weinguts). Karten (27 Euro) über den Freundeskreis (06322 66574 oder 06322 956971), bei der Touristinformation Wachenheim (06322 9580801), dem Musikhaus Haas in Dürkheim (06322 2780), Tabak Weiss in Neustadt (06321 2942) oder unter www.wachenheimer-serenade.de.

Das Konzert mit dem „Busch-Hof Consort“ findet am Sonntag, 9. Juli, ab 20 Uhr je nach Wetterlage vor oder im Von-Busch-Hof in Freinsheim statt. Wenn wetterbedingt im Saal gespielt werden muss, ist die Veranstaltung wegen der geringeren Platzkapazität bereits ausverkauft, Schönwetterkarten (33,50 Euro) sind dagegen noch erhältlich unter www.vbh-konzertant.de. Diese können aber nur genutzt werden, wenn das Konzert im Hof stattfindet und werden andernfalls rückerstattet.