Wenn sich in einer Stadt die Höfe für Besucher öffnen, stößt man immer auch auf Geschichten. Der Wachenheimer Hofflohmarkt lud zum Schlendern und Staunen ein.

Organisiert hatte die Veranstaltung Peggy Ott. Die 67 Stände verteilen sich über die Stadt. Den bunten Luftballons folgend, geht es am Samstag hinein in idyllische Innenhöfe und hinaus zu bislang unbekannten Adressen.

Unser Rundgang startet in der Friedelsheimer Straße, wo Anwohnerin Karin Monika Johann erstmals einen Stand aufgebaut hat – mit „ein bissel Kram“, wie sie sagt. Der sorgsam sortierte „Kram“ wartet nun auf Kaufinteressenten. Und die kommen schon früh und haben es vor allem auf historische Metallwaren abgesehen.

Klapphandys mit Tasten

Ein Sammelsurium aus drei Generationen präsentiert Johanns Nachbarin Paula Breznik auf ihren Tischen. Breznik ist im zweiten Jahr dabei, wie sie verrät. Die Aktion findet sie schön und sinnvoll. „Es ist eine gute Gelegenheit, mal wieder aufzuräumen“, sagt Breznik. Neben Spielsachen ihrer Enkel bietet sie auch Modeschmuck, Geschirr und Dekoratives an. Es nähern sich zwei Frauen in Sommerkleidern. Nicole Sebastian und ihre Tochter Alexa bezeichnen sich als „echte Flohmarktfans“. Zwei Taschen sind bereits gefüllt mit Kupferbechern und drei Wurstmarkt-Bären. Mit den neu erstandenen bunten Räucherkegeln wollen sie nun daheim die Duftoffensive starten – fürs Wohlbefinden und gegen Moskitos. „Nächstes Jahr kommen wir mit dem Fahrradanhänger“, scherzen die beiden und ziehen weiter zum nächsten Stand.

Im Innenhof der Baßlers ging es weiter. Foto: Birgit Karg

Neben dem Seniorenzentrum Bürgerspital hat Patricia Ott ihre Garage geöffnet. „Meine Schwiegertochter hat mich dazu gebracht, bei der Aktion mitzumachen“, sagt die Wachenheimerin. In ihrem Pavillon gibt es alte Technik zu entdecken: „Papa, was ist das?“, fragen Lennart und Julius. Die beiden Zehnjährigen sind mit ihren Eltern Yannick und Celina Wippert unterwegs und staunen über MP3-Player, Schallplattenspieler und Klapphandys mit Tasten. Auch ein alter PC, ein „iMac“, mit halbrundem Gehäuse macht optisch ordentlich was her. Gekauft werden hier vor allem Schallplatten und DVDs.

„Alles muss raus“

Auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Weinstraße beteiligt sich Felicitas Schaub zum ersten Mal am Wachenheimer Hofflohmarkt. Die junge Mutter hat Kinderkleidung nach Größen sortiert und in grüne Kisten gepackt. Ohne Standgebühr lohne es sich auf jeden Fall, dabei zu sein, findet sie und schildert die Vorteile: „Aussortieren, Sachen weitergeben und ein paar Euros für die Haushaltskasse einnehmen.“

Bot neben Kaffee und Kuchen vor allem Kinderkleidung an: Lina Scheiter in ihrem idyllischen Innenhof. Foto: Birgit Karg

Auf der anderen Straßenseite lockt ein Plakat. „Eine Tüte Klamotten für zehn Euro“ steht darauf. Im geöffneten Wohnhaus gibt es unzählige Dinge zu entdecken. Torsten Kudjer hat geerbt. Er löst einen Haushalt auf und hat es mit dem Nachlass eines passionierten Sammlers zu tun. „Alles muss raus“, sagt er. Und da sei der Hofflohmarkt sehr willkommen.

Abseits der Weinstraße lotsen Hinweisschilder und Kreidepfeile auf dem Kopfsteinpflaster in verwinkelte Gassen, etwa zu Lina Scheiter in der Holzgasse. Ihr Winzerhäuschen grenzt direkt an die Stadtmauer. „Wir sind in der Sackgasse, leider kommen nicht so viele Besucher hierher“, berichtet Scheiter. Für die Flohmarktbesucher hat sie Kaffee und selbst gebackenen Marmorkuchen vorbereitet. Auf den Tischen liegen Kinderkleidung und Spielsachen aus.

Viel zu entdecken: Krempel, Trödel und antike Sammlerstücke. Foto: Birgit Karg

Bei Familie Baßler in der Langgasse sind neben Gläsern und Geschirr Petroleumlampen der Renner. Antike Tonwaren gibt es hier auch, etwa „Mönch und Nonne“, jene auf Oberschenkelmaß halbrund geformten Firstziegel, deren Verwendung der Hausherr wortreich erklärt. Da staunen Monika und Peter. Die beiden Rentner aus Freinsheim haben ihren Fahrradausflug mit einer Stöbertour verbunden – und werden prompt fündig. Mit sechs Mini-Suppenterrinen in ihren Satteltaschen treten die Ausflügler den Heimweg an.